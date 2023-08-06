Terra Luna Classic (LUNC), son 24 saatte daha önce yükselişte olan staking oranında bir düşüş gözlemledi. Metrikteki bir düşüş, genellikle, belirli bir token’a yatırım yapanlar arasında daha az güven olduğunu gösterir. LUNC’nin son birkaç hafta içinde düşen fiyat hareketi, yatırımcıların güvenindeki düşüşün ardındaki sebep miydi?

LUNC Stake İşlemlerinde Düşüş!

Token’larda staking, kullanıcıların ödül kazanmak için varlıklarını bir doğrulayıcı ile kilitlediği bir süreçtir. LUNA Classic blok zincirinde LUNC’ı geri almak 21 gün sürer, yani stake yapanların varlıklarını geri çekmek için 21 gün beklemesi gerekir.

Son gelişmeye ışık tutacak şekilde, stake edilen LUNC yüzdesi son 24 saatte düşüş kaydetti. Bu, kullanıcıların token’a olan güvenlerinin düşük olduğunu öne sürerek varlıklarını geri aldıkları anlamına gelebilir. Yazı kaleme alındığında LUNC %14.92’lik bir staking oranına sahipti. Oran, en son düşüş trendinden birkaç hafta önce yükselişte olduğu için bu endişe vericiydi.

Durumun olası bir nedeni, LUNC’nin düşen fiyat eğilimi olabilir. Geçen ay boyunca, token önemli ölçüde kan kaybetti ve bu, stake edenleri varlıklarını geri almaya teşvik etmiş olabilir. Ancak, LUNC’ın zincir üstü metriklerinin kontrolü, yatırımcıların güveninde bir düşüş olduğunu göstermedi. Bu, token’ın ağırlıklı duyarlılığındaki son artıştan açıkça görülebilir.

LUNC’ın Son Verileri ile Analiz!

Bununla birlikte Terra Classic’in sosyal hacmi de kripto alanındaki popülaritesini yansıtacak şekilde yüksek kaldı. Kripto para biriminde iyi bir haber ise fiyatıyla birlikte token’ın açık pozisyonunun da düşmesiydi. Genel olarak açık pozisyondaki bir düşüş, trendin tersine döndüğünü gösterir. Terra Classic’in fiyatı son 24 saatte yükseliş ivmesi kazandığından bunun doğru olduğu ortaya çıktı.

CoinMarketCap’e göre LUNC son 24 saatte %1,2 arttı. Yazı kaleme alındığında 457 milyon dolardan fazla piyasa değeriyle 0.00007866 dolardan işlem görüyordu. 4 haftalık fiyat volatilitesi de yükseldi ve yükseliş trendinin devam etme ihtimalini artırdı. Fiyat eğilimi devam ederse, stake yapanlar kar elde etmek için LUNC stake etmeye devam edebilir.