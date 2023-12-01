Bir “Short Squeeze” İle Fırlayabilirler! İşte Yükselme Potansiyeli Yüksek 2 Altcoin!

Son dönemde açılan short (kısa) pozisyonların sayısındaki artışla birlikte önde gelen pek çok altcoin düşüş trendi içinde hareket ediyor. Duyarlılık değişirse, önümüzdeki saatler ya da günlerde bu altcoin’lerde büyük bir short squeeze diğer bir deyişle kısa pozisyon sıkıştırması görülebilir. Şu anda özellikle Filecoin (FIL) ve Uniswap’de (UNI) yoğun bir açığa satış söz konusu.

Filecoin (FIL) İçin Short Squeeze Alarmı

Son 18 saat içinde Filecoin‘in FIL’i için 53.44 milyon dolarlık long pozisyon ve 61.49 milyon dolar short pozisyon (yüzde 53,5) açılmış durumda. Son 24 saatlik zaman diliminde ise 88.87 milyon dolar long pozisyona kıyasla 102.32 milyon dolar short pozisyondan (yüzde 53,52) oluşan benzer bir long/short ağırlık bulunuyor.

İlginç bir şekilde, FIL bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,09 düşüşle 4,38 dolardan işlem görüyor. Bu durum altcoin üzerinde hafif bir düşüş hissiyatı olduğunu, short pozisyon sahiplerin açgözlülüğünün beslediğini ve olası bir short squeeze için yukarı doğru likidite yarattığını gösteriyor.

Uniswap (UNI) Aldığı Short Likiditesi İle Sert Yükselebilir

Öte yandan Uniswap‘ta son 24 saat içinde 92.93 milyon dolarlık long pozisyona karşılık 102.39 milyon dolarlık short pozisyon (yüzde 52,42) açılmış durumda. Son 12 saatteli long/short oranı, mevcut açık pozisyonların yüzde 54’ünün düşüş yönlü pozisyon aldıklarını ortaya koyuyor.

FIL gibi UNI‘nin de son 24 saatte değerinin yüzde 2,73’ünü kaybettiği ve 5,93 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Bununla birlikte altcoin’in son 24 saatteki hacmi, aynı zaman diliminde açılan short pozisyonların iki katı büyüklüğünde.

Bu durumda, mevcut likidite bir short squeeze’ın tetiklenmesi için daha az cazip ve Uniswap için düşüşün derinleşmesi gerekebilir. Yine de long pozisyonlara karşı yüksek ağırlığa karşılık oransal olarak düşük hacme rağmen piyasa yapıcılar short avına çıkabilir.

Bilmeyenler için short squeeze, bir yatırım enstrümanında short pozisyon açmış yatırımcıların, fiyatta yaşanan sert bir artış sonrasında zararla yüzleşmeleri durumunu ve pozisyonlarını kapatmak için karşı karşıya kaldıkları baskıyı ifade eder. Bir altcoin’in fiyatı düşmesi yönünde pozisyon alan yatırımcılar altcoin’in fiyatı yükseldiğinde para kaybetmeye başlarlar. Fiyat ne kadar yükselirse yükselsin pozisyonun kapatılabilmesi için teknik olarak o altcoin’in geri alınması gerekecektir. Açığa satış yapan yatırımcılar, fiyat yükseldikçe pozisyonlarını kapatmak için daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalırlar ve bu da fiyat üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı yaratır.