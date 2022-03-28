Kripto para piyasasında son günlerde ardı ardına artışlar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan bu artışlar sonucunda lider kripto para birimi Bitcoin 47.000 dolara kadar yükselirken pek çok altcoin de büyük kazançlar elde etti.

Öyle ki bu artışlar sonucunda popüler altcoin Solana (SOL), Terra’yı (LUNA) geride bırakarak 8. sıraya yükseldi.

Solana (SOL), En Büyük 8. Kripto Para Oldu

Popüler kripto para birimi Solana (SOL), bugün erken saatlerde Terra‘yı (LUNA) geride bıraktıktan sonra küresel kripto para sıralamasındaki sekizinci sırasını geri aldı.

Kripto para birimi, son 24 saat içinde sansasyonel bir ralli kaydetti ve geçen gün %20,5’in üzerine artış yaşadı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla, Solana 34,8 milyar piyasa değeri ile sekizinci en büyük kripto para iken, Terra şu anda 34,1 milyar dolarlık piyasa değeri ile küresel kripto sıralamasında dokuzuncu en büyük kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan Solana‘nın bu ay boyunca Terra’nın arkasında yer aldığını ve geçen ayın sonuna doğru büyük ölçüde benimsenen kripto para biriminin arkasında oturduğunu belirtmekte fayda var.

Popüler altcoin içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %7.33’lük bir artışla 109 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Solana Rallisi’ni Neler Tetikliyor?

Solana’nın büyük rallisinde birkaç rapor etkili oldu. Geçtiğimiz hafta, Grayscale Investments, kazançlı bir yatırım getirisi olan SOL dahil olmak üzere seçilen kriptolar için bir akıllı sözleşme platformu fonunun başlatıldığını duyurduktan sonra Solana olumlu nedenlerle haberlerde yer aldı.

Aynı zamanda, CoinShares, kripto para borsası FTX ile birlikte, Solana için fiziksel olarak yerleşik bir borsada işlem gören ürünü (ETP) başlatmak için işbirliği yaptı ve duyuru yapıldıktan birkaç dakika sonra fiyatını %5’in üzerine çıkaran bir hamle oldu.

Ayrıca Solana’nın arkasındaki ekip, popüler video oyunu PUBG: Battlegrounds’ın yaratıcıları ile daha fazla blockchain oyunu geliştirmek ve pazarlamak amacıyla bir ortaklık duyurdu.