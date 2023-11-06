  Bir Haftada Yüzde 20 Yükselmişti! İlk 10’da Bulunan Altcoin’de Büyük Panik! Balina Milyonlarca Coin’i Borsaya Aktardı!

Dünyanın en büyük balina takip platformlarından biri konumunda bulunan Whale Alert, bundan yaklaşık 10 saat önce bilinmeyen bir cüzdandan Bitstamp merkezi borsasına yapılan devasa Ripple (XRP) coin transferlerini gösteren verileri açıkladı.

6 Kasım tarihi itibariyle, devasa balina hareketi gerçekleşti. Gerçekleşen işlemde balina adresi, kripto para borsası Bitstamp’a 28 milyondan fazla XRP coin transfer ettiği için trader’ların ve yatırımcıların dikkatini çekti.

Balinanın Milyonluk Hareketi

Blockchain izleme platformu Whale Alert tarafından yapılan paylaşıma göre, r4wf7enWPx…5XgwHh4Rzn adlı kime ait olduğu bilinmeyen bir cüzdan, bugün Bitstamp’a 15,60 milyon dolar değere sahip 23,8 milyon XRP coin gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde haberlerimizde de bahsettiğimiz aynı cüzdan, merkezi borsalar Bitstamp ve Bitvavo’ya büyük miktarda XRP coin transferleri gerçekleştirmişti. Transferlerde cüzdandan 50 milyondan fazla XRP coin aktarılmıştı. Yazım saati itibariyle, CEX’lere 78 milyondan fazla XRP coin gönderilmiş durumda.

Genel olarak cüzdanlardan borsalara aktarılan coin’ler düşüş belirtisi olarak yorumlanır. Yatırımcılar arasında da XRP çevresinde bir düşüş hissi konuşulanlar arasında. Ek olarak, bilinmeyen cüzdan tarafından yapılan şlemler, coin’lerin satılabileceğini ve bunun da XRP fiyatında bir düşüşü tetikleyebileceğini göstermektedir.

Balina Aktarıyor XRP Yükseliyor

Yazım saati itibariyle XRP’de önemli bir artış yaşanıyor. Bitcoin‘in sabit görüntüsüne rağmen XRP 4 saat içinde %7,71 yükseliş yaşadı ve 0,6704 dolara yükseldi ve geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişi devam ettirdi. XRP fiyatında yaşanan kademeli artış, coin için olumlu bir durum olarak düşünülebilir. Yükseliş, topluluğun ilerleme çabasıyla paralellik gösteriyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana balinaların XRP’yi merkezi borsalara taşımasına rağmen, piyasada bulunan düşüş hissi giderek azalıyormuş gibi görünüyor. Son 2 hafta içerisinde 78 milyon XRP’nin üzerinde gerçekleşen balina hareketlerine rağmen, yatırımcılar ve trader’lar XRP’yi takip etmeye devam ediyor.

Bunun sebebi olarak, genel kripto para piyasası içerisinde XRP’nin sahip olduğu fiyat performansının hala dedikoduları yansıtmaya devam etmesi gösterilebilir. Kripto para piyasası gerek SEC davası gerekse balina hareketlerinin XRP fiyatı üzerinde etkilerinin bir yansımasını yaşıyor olabilir.