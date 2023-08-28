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  •   Bir Günde Dengeler Değişti! 900 Milyon Dolarlık XRP Transferi Ne Anlama Geliyor?

Bir Günde Dengeler Değişti! 900 Milyon Dolarlık XRP Transferi Ne Anlama Geliyor?

Özet

  • 900 milyon dolar değerinde XRP transferleri gerçekleşti.
  • Transferler Bitvavo ve diğer adresler arasında gerçekleşti, fiyat etkisi sınırlı oldu.
  • XRP'nin finans dünyasında dönüştürücü potansiyele sahip olduğunu belirtiliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:40
28 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

XRP piyasası kısa süre önce, kimliği belirsiz iki büyük ölçekli trader’ın AB merkezli kripto borsası Bitvavo’dan iki gün içinde iki işlemde yaklaşık 445 Milyon Dolar değerinde 850 milyon XRP’yi taşımasıyla önemli bir faaliyete tanık oldu.

XRP Coin Yorumları

Kripto izleme botu Whale Alert, topluluğu son gün içinde XRP’de gerçekleşen iki büyük transfer konusunda uyardı. Bu transferler, onlarca ve yüz milyonlarca XRP’lik şaşırtıcı miktarlar içeriyordu. İki transferden en büyüğü, Bitvavo’dan kaynağı bilinmeyen bir cüzdana 224.906.760 dolar değerinde 425.118.503 XRP’lik muazzam bir miktar taşınmasıyla gerçekleşti.

XRP’de 425.868.525 token tutarındaki benzer bir hareket 25 Ağustos Cuma günü gerçekleşti ve yaklaşık bir milyar XRP’nin (950 milyondan fazla token) Bitvavo’dan çeşitli anonim dijital cüzdanlara çekilmesiyle sonuçlandı.

Özellikle, XRP odaklı platform Bithomp’tan elde edilen veriler, her iki devasa transferin de Bitvavo ile bağlantılı adreslerden kaynaklandığını ve bunlarla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu durum, bu transferlerin yalnızca borsa tarafından yapılan dahili yeniden dağıtımlar olduğunu ve XRP’nin fiyat hareketi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmamasının beklendiğini göstermekte.

XRP Coin’in Geleceği

Whale Alert’in takip yetenekleri ayrıca önde gelen borsa Bitstamp’a 28.400.000 XRP’lik etkileyici bir akış tespit etti. Mevcut değeri 14.921.752 dolar olan bu kayda değer para yatırma işlemi, yatıran kişinin bu XRP token’larını gelecekte açık piyasada satma niyetinde olduğunu gösteriyor olabilir. Geçtiğimiz hafta sonu boyunca toplamda 879,3 milyon XRP token’ı taşındı ve bu da piyasada görülen geniş çaplı faaliyeti açıklıyor.

Fiyat kısa süreliğine düşmüş olsa da, Bitvavo’da gerçekleştirilen iki devasa işlem, Bithomp tarafından açıklandığı üzere işlemlerin niteliği nedeniyle alakalı değildi. Bununla birlikte, Bitstamp’a ek XRP yatırıldı ve bu da piyasadaki genel dalgalanmalara daha fazla katkıda bulundu.

XRP Coin Ne Olur?

Ünlü XRP analisti Digital Perspectives, kısa süre önce attığı bir tweet’te XRP’nin finans dünyasında devrim yaratma potansiyeline ilişkin iyimser bir bakış açısı paylaştı. Petrolün tarihsel önemiyle karşılaştırmalar yapan analist, XRP’nin finans dünyasının yeni petrolü haline gelebileceğine, büyümeyi teşvik edeceğine inanıyor.

Bu bakış açısı, XRP’nin dönüştürücü olanakları ve çeşitli sektörler üzerindeki potansiyel etkisi üzerine bir tartışma başlatmış görünüyor. Merkezi olmayan yapısı ve yenilikçi teknolojisiyle XRP, sınır ötesi ödemelere, havale hizmetlerine ve diğer finansal işlemlere verimlilik, hız ve maliyet etkinliği getirme potansiyeline sahip olarak tanımlanıyor.

Piyasa gelişmeye devam ederken, geleneksel sistemleri yeniden şekillendirmeyi ve daha düzenli ve birbirine bağlı bir küresel finans ekosisteminin önünü açmayı amaçlayan XRP’nin potansiyel etkilerini göz önünde bulundurmaya değer olabilir.

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