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  •   Bir Devin Uyanışı! Altcoin Kralındaki 116 Milyon Dolarlık İşlem Paniğe Neden Oldu!

Bir Devin Uyanışı! Altcoin Kralındaki 116 Milyon Dolarlık İşlem Paniğe Neden Oldu!

Özet

  • Lookonchain dev bir Ethereum (ETH) balinasının 8 yıl boyunca hareketsiz kalmasının ardından uyandığını bildirdi.
  • Balina, 116 milyon dolar değerindeki 61 bin 216 adet ETH'yi kripto para borsası Kraken'e aktardı.
  • Balinanın ICO dönemi Ethereum yatırımcısı olduğu ve her bir ETH için 0,31 ödediği tespit edildi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
14:20
19 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Önde gelen zincir üzeri analiz sağlayıcısı Lookonchain, 116 milyon dolara değerinde 61 bin 216 adet ETH tutan bir Ethereum (ETH) yatırımcısının yıllarca hareketsiz şekilde durmasının ardından uyanarak varlıklarını Kraken borsasına aktardığını bildirdi. Bu devasa transfer işlemi ETH piyasasında paniğe neden oldu.

Her Bir ETH İçin 0,31 Dolar Ödediği Tespit Edildi

Lookonchain’in tespit ettiği devasa büyüklükteki transfer işlemi, 8 yıl sonra uyanan ve ICO döneminde ETH başına 0,31 dolar gibi günümüz fiyatlarına göre oldukça düşük bir fiyattan alım yapan bir Ethereum balinası tarafından gerçekleştirildi.

Ethereum’un 2014 yılında gerçekleştirilen ICO’su, Ethereum platformunun gelişimini desteklemek için bir bağış toplama etkinliğiydi. Bu etkinlik, kripto para dünyasının ilk önemli ICO örneklerinden biriydi. ICO’ya katılanlar, ETH ya da diğer bir deyişle Ether olarak da bilinen Ethereum ağının yerel varlığını yaklaşık 0,31 dolar fiyattan satın alabildiler. Ethereum’un mevcut piyasa fiyatının bin 912 dolar olması bu yatırımcıların elinde tuttukları her bir ETH’den muazzam bir kazanç sağladıklarını gösteriyor.

Bununla birlikte yıllar boyunca hareketsiz olan cüzdan adreslerinin sürpriz şekilde harekete geçmeleri çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu nedenler arasından öne çıkanları, fiyat artışından yararlanma arzusu, likidite ihtiyacı veya yatırım stratejisindeki değişikliklerdir.

ETH’de Son Durum

ICO dönemi Ethereum yatırımcısının 8 yıl sonra uyanarak 116 milyon dolar değerinde 61 bin 216 adet ETH’yi Kraken borsasına aktarması beklendiği gibi volatiliteye neden olabileceği üzerinde duruluyor. Piyasa gözlemleri, geçmişte olduğuna dikkat çekerek bu tür hareketsiz cüzdan adreslerinin eylemlerinin piyasa dinamikleri ve yatırımcı duyarlılığı üzerinde önemli etkileri olabileceği konusunda ETH yatırımcılarını uyarıyorlar.

Ethereum ICO’su katılımcısının neden olduğu hareketlilik, Ethereum’un piyasa değerinin 229 milyar dolar olduğu ve 24 saatlik işlem hacminin 9,8 milyar dolar olduğu bir dönemde gerçekelşti. Amiral gemisi altcoin, yüzde 0,4’lük mütevazı fiyat artışının ardından büyük spot borsalarda bin 912 dolar seviyesinde bulunuyor.

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