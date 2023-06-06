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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinde yaşanan yeni paniğin ardından 6 Haziran’da 25.800 dolara geriledi.

Binance Karmaşası!

Coinmarketcap’ten elde edilen veriler, üç ayın en düşük seviyelerine düştükten sonra istikrar kazanan BTC/USD’yi takip etti. Yaşanan düşüş ABD düzenleyicilerinin Binance ve CZ olarak da bilinen CEO’su Changpeng Zhao’ya “çeşitli menkul kıymetler yasası ihlalleri” nedeniyle dava açtığı haberlerine piyasanın ani tepkisinin bir parçası olarak geldi. SEC Başkanı Gary Gensler basın açıklamasının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

On üç suçlama aracılığıyla, Zhao ve Binance kuruluşlarının kapsamlı bir aldatma, çıkar çatışması, ifşa etmeme ve kanundan hesaplı bir şekilde kaçınma ağına girdiğini iddia ediyoruz.

Borsa ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında kıvılcımlar devam ederken, Bitcoin yatırımcıları bir toparlanmanın nasıl görünebileceğine ele aldı. Popüler trader Crypto Ed, spot alıcı talebinin olmaması nedeniyle yeni düşüş başlamadan önce 26.200 doları sıçrama hedefi olarak değerlendirdi. Analist Binance haberlerinin ardından özel bir YouTube güncellemesinde şunları söyledi:

Bence bir sıçramaya oldukça yakınız, ancak kısa vadeli bir sıçrama olabilir.

BTC Yorumları!

Bir diğer kripto para analisti Crypto Tony, BTC fiyatı için benzer bir orta vadeli yol haritasını paylaşarak kabul etti. Uzman analist Twitter takipçilerine yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

Bu sabah kısa pozisyonumdan biraz daha fazla kâr elde ettim, ancak şimdi son etaptan önce 24.500 dolara düşmeden önce bir rahatlama dalgası arıyorum. Temmuz/Ağustos’a gelecek olan yükseliş için birikmeden önce bunun son etap olduğunu tahmin ediyorum.

Ayrıca ticaret grubu Decentrader, Bitcoin’de yüksek bir uzun/kısa oranı konusunda uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: