Binance Listesinde Bir tanesi 2x Diğeri 1 Saatte Yüzde 40 Yükseldi! Bitcoin’i Gölgede Bırakan 3 Altcoin!

Bitcoin‘de günlerdir yaşanan yükseliş hareketi hafta sonunun bitişi ve Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte yerini sert bir düşüşe bıraktı. Geçtiğimiz hafta 44.000 dolara kadar yükselen fiyat bugün sabah saatlerinde anlık olarak 40.400 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu süreçte altcoin’lerde de düşüş yaşandı ancak bazıları piyasaya meydan okudu.

En İyi Altcoin’ler ve Fiyat Yükselişi

Geçtiğimiz saatlerde kripto para piyasalarında belirsizlik içerisinde Bitcoin fiyatında sert bir düşüş yaşandı. Yaşanan düşüş sadece BTC ile sınırlı kalmadı ve hacim bakımından ön sıralarda bulunan XRP, SOL, ADA gibi bazı altcoin’lerin fiyatlarında da gözle görülür düşüşler yaşandı. Buna rağmen bazı altcoin’ler ise piyasaya meydan okudu

Son 1 saatlik süreçte Binance tarafından sağlanan verilere göre 3 altcoin’de inanılmaz fiyat hareketleri tespit edildi. Fiyat incelemesi yapıldığında 3 altcoin’in güçlü performanslar gösterdiği ortaya çıktı ve bunlardan bir tanesi şimdiden 2x yaptı.

Bugün gece saatlerinde yükselişe geçen AVAX, bünyesinde bulunan projeleri de etkilemiş göründü. BENQI (QI) uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu ve BTC’nin düştüğü piyasa ortamında %135’lik yükseliş yaşadı. Durgun fiyat yapısı hızlı alımlar sonucunda değiştiği ve 24 saatlik işlem hacmininde de %730 gibi inanılmaz bir artış yaşandı. Artış sonrası hacim 242 milyon dolar oldu.

Piyasa hacmi ise %123’lük yükselişle 124 milyon dolar seviyesine yükseldi. Yaşanan bu fiyat hareketinin AVAX ile bağlantılı olabileceği düşünülürken kesin olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor. Buna rağmen ilerleyen dakikalarda ortaya çıkabilecek haberler olayın gerçekleşme sebebini de yansıtabilir. Bu fiyat hareketinin ardından QI marketcap sıralamasında ilk 289. sıraya yükseldi.

1 saatlik sürede %40’ın üzerinde yükseliş yaşayan VeThor Token (VTHO) de yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer altcoin oldu. Binance tarafından sağlanan verilere göre son 1 saatlik süreçte yaşadığı %40’lık yükseliş fiyatı 0,002492 dolar seviyesine getirdi. 24 saatlik işlem hacmi %500 oranında akıl almaz bir biçimde arttı 16 milyon dolara yükseldi. Altcoin’in genel hacmi ise %32’lik artışla 161 milyon dolar oldu.

Son olarak Marlin (POND) özelinde de BTC’nin aksine de yükseliş senaryosu oluştu. POND fiyatı piyasa genelinde yaşanan düşüşe rağmen %22.9 oranında arttı ve fiyatı 0,01626 dolar oldu. Yine POND özelinde de işlem hacminin arttığı görüldü. 24 saatte ortaya çıkan işlem %665’lik inanılmaz artışla 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. POND’un şu anda market sıralamasına göre 266. sırada kendisine yer buluyor.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan soluksuz yükseliş yerini bir miktar geri çekilmeye bıraktı ve fiyat 40.400 dolara kadar geriledikten sonra küçük bir toparlanmayla 42.400 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Hafta içerisinde ABD’de açıklanacak olan önemli kararlar Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Altcoin’ler ise Bitcoin ile olan korelasyonlarını sürdürseler de bazı altcoin’lerin ayrıştığını görmeye devam edebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.