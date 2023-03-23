Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance Listelemesiyle Şaha Kalktı! Arbitrum’da (ARB) Zirve Metrikler!

Binance Listelemesiyle Şaha Kalktı! Arbitrum’da (ARB) Zirve Metrikler!

Kripto para piyasalarının son dönemlerde oldukça popüler altcoini olan Arbitrum'da (ARB) bazı metrikler zirveye ulaştı! Şimdi ne olacak?
21:00
23 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Arbitrum’un ARB yönetişim token’ının fiyatı, 1,1 milyar ARB’nin 625.000 cüzdana düşmesinin ardından kripto para borsası KuCoin’de 11.6446 dolara yükseldi.

ARB’de Zirve Metrik!

ARB’nin son 24 saat içerisindeki spot işlem hacmi 388 milyon dolar. KuCoin’e ek olarak, Bybit ve Bitget’te mevcut. Yazı kaleme alındığında ARB’nin fiyatı kabaca 1,3100 dolar seviyesinden işlem görüyor. 23 Mart 2023’ün büyük bölümünde volatiliteli olması bekleniyor. Yükseltme beklentisiyle, Arbitrum’daki işlem etkinliği 22 Mart 2023 tarihinde 1.312.052 dolarlık yeni bir rekora yükseldi.

Henrystats’ın Dune Analytics Dashboard’una göre, Arbitrum iki hafta içinde neredeyse yarım milyon yeni kullanıcı edindi ve bu durumda kullanıcı tabanını üç milyonun üzerine çıkardı. Bu ayın başlarında, Arbitrum Vakfı, Arbitrum One veya Nova’ya fon köprüleyen veya her ağda belirli eşikleri karşılayan veya aşan işlemler yapan kullanıcılara 10 milyar ARB token’ı airdrop olarak dağıtacağını duyurdu.

Airdrop Çalışmaları!

ARB token’ları, Layer-2 çözümü daha fazla ademi merkeziyetçiliğe doğru ilerlerken, holder’larının Arbitrum’un Nova ve One ağını yükseltmesine olanak tanır. Arbitrum, eski Beyaz Saray CTO’su Ed Felten ve iki Princeton mezunu öğrenci tarafından kuruldu. Alıcılar arasında yatırımcılar, Arbitrum’daki DAO’lar, Arbitrum’un DAO hazinesi, mevcut ve gelecekteki ekip üyeleri ve bireysel cüzdanlar bulunur. Arbitrum gibi kripto para projeleri, ilgi çekmek ve kullanıcıları platforma yatırım yapmaya teşvik etmek için airdrop’ları kullanır.

BNB zincirinde merkezi olmayan bir borsa olan PancakeSwap V3’e likidite sağlayan kullanıcılar , 5 Mart 2023’ten itibaren 135.000 dolar değerinde CAKE token’ı almaya başladı. CAKE, diğer şeylerin yanı sıra PancakeSwap’te ödüller kazanmak için stake edilebilir. BNB zincirinde ayrıca Web 3 kimliklerinin kaydedilmesi, yönetilmesi ve ticaretinin yapılmasına yönelik bir platform olan Space ID de bulunmakta. Proje, 10 Mart 2023’te saat 14:00’e kadar .bnb veya .arb etki alanına sahip olan ilk kullanıcılara 47.600.00 ID token’ı airdrop yaptı. Zincirler arası teknoloji toplayıcı Rubic, Galxe NFT talep eden kullanıcılara 2 Nisan 2023’te 45.000 dolar değerinde RBC, BOBA ve SIS airdrop dağıtacağı bildirildi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Piyasa Gurusu Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! Al-Sat Değil, Al-Yat Zamanı!
Piyasa Gurusu Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! Al-Sat Değil, Al-Yat Zamanı!
Fed Etkisinden Sıyrılarak BTC’yi Geride Bıraktı! Gözler Bu Altcoinin Üzerinde!
Fed Etkisinden Sıyrılarak BTC’yi Geride Bıraktı! Gözler Bu Altcoinin Üzerinde!
AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum Ne? Rakamlarla Popüler Altcoinler!
AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum Ne? Rakamlarla Popüler Altcoinler!
Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!
Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?
Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?
Kripto Piyasalarının Gözü Burada! Solana’dan (SOL) Uzun Süredir Beklenen Haber!
Kripto Piyasalarının Gözü Burada! Solana’dan (SOL) Uzun Süredir Beklenen Haber!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023