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Arbitrum’un ARB yönetişim token’ının fiyatı, 1,1 milyar ARB’nin 625.000 cüzdana düşmesinin ardından kripto para borsası KuCoin’de 11.6446 dolara yükseldi.

ARB’de Zirve Metrik!

ARB’nin son 24 saat içerisindeki spot işlem hacmi 388 milyon dolar. KuCoin’e ek olarak, Bybit ve Bitget’te mevcut. Yazı kaleme alındığında ARB’nin fiyatı kabaca 1,3100 dolar seviyesinden işlem görüyor. 23 Mart 2023’ün büyük bölümünde volatiliteli olması bekleniyor. Yükseltme beklentisiyle, Arbitrum’daki işlem etkinliği 22 Mart 2023 tarihinde 1.312.052 dolarlık yeni bir rekora yükseldi.

Henrystats’ın Dune Analytics Dashboard’una göre, Arbitrum iki hafta içinde neredeyse yarım milyon yeni kullanıcı edindi ve bu durumda kullanıcı tabanını üç milyonun üzerine çıkardı. Bu ayın başlarında, Arbitrum Vakfı, Arbitrum One veya Nova’ya fon köprüleyen veya her ağda belirli eşikleri karşılayan veya aşan işlemler yapan kullanıcılara 10 milyar ARB token’ı airdrop olarak dağıtacağını duyurdu.

Airdrop Çalışmaları!

ARB token’ları, Layer-2 çözümü daha fazla ademi merkeziyetçiliğe doğru ilerlerken, holder’larının Arbitrum’un Nova ve One ağını yükseltmesine olanak tanır. Arbitrum, eski Beyaz Saray CTO’su Ed Felten ve iki Princeton mezunu öğrenci tarafından kuruldu. Alıcılar arasında yatırımcılar, Arbitrum’daki DAO’lar, Arbitrum’un DAO hazinesi, mevcut ve gelecekteki ekip üyeleri ve bireysel cüzdanlar bulunur. Arbitrum gibi kripto para projeleri, ilgi çekmek ve kullanıcıları platforma yatırım yapmaya teşvik etmek için airdrop’ları kullanır.

BNB zincirinde merkezi olmayan bir borsa olan PancakeSwap V3’e likidite sağlayan kullanıcılar , 5 Mart 2023’ten itibaren 135.000 dolar değerinde CAKE token’ı almaya başladı. CAKE, diğer şeylerin yanı sıra PancakeSwap’te ödüller kazanmak için stake edilebilir. BNB zincirinde ayrıca Web 3 kimliklerinin kaydedilmesi, yönetilmesi ve ticaretinin yapılmasına yönelik bir platform olan Space ID de bulunmakta. Proje, 10 Mart 2023’te saat 14:00’e kadar .bnb veya .arb etki alanına sahip olan ilk kullanıcılara 47.600.00 ID token’ı airdrop yaptı. Zincirler arası teknoloji toplayıcı Rubic, Galxe NFT talep eden kullanıcılara 2 Nisan 2023’te 45.000 dolar değerinde RBC, BOBA ve SIS airdrop dağıtacağı bildirildi.