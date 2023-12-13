Binance’den Injective’in (INJ) de Aralarında Olduğu 3 Altcoin İçin “Sıfır Ücret Komisyonlu Ticaret” Müjdesi!

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün yaptığı açıklamada altcoin’ler için yeni işlem paritelerinin eklendiğini ve Ticaret Botları hizmetlerinin başlatıldığını duyurdu. Dahası kripto para borsası Shiba Inu (SHIB), Injective (INJ) ve The Sandbox (SAND) gibi altcoin’ler için sıfır ücret promosyonu sunacağını belirtti.

SHIB, INJ ve SAND İçin Sıfır Ücret Komisyonlu Ticaret Dönemi Başlıyor

Kripto para borsası Binance, bugün yaptığı resmi bir duyuruyla üç FDUSD spot işlem paritesi için sıfır ücret komisyonlu ticaret döneminin başlatılacağını açıkladı. Binance kullanıcıları, 14 Aralık’ta TSİ 11.00’dan itibaran SHIB/FDUSD, INJ/FDUSD ve SAND/FDUSD işlem paritelerinde sıfır ücret komisyonlu alım satım yapabilecekler. Sıfır ücret komisyonlu ticaret yalnızca piyasa yapıcı emirler için uygulanacak.

Binance ayrıca 14 Aralık TSİ 11.o0’dan itibaren FIDA/TRY, IOTA/TRY ve MEME/ETH olmak üzere üç yeni spot işlem paritesinin alım satım işlemlerine açılacağını bildirdi.

Tüm bunlara ek olarak kripto para borsası BLUR/USDT, JTO/USDT ve VANRY/USDT işlem pariteleri için Ticaret Botları hizmetlerini etkinleştirecek. Kullanıcılar 14 Aralık’ta yine TSİ 11.00’dan itibaren söz konusu işlem pariteleri için Spot Grid, Spot DCA ve Yeniden Dengeleme Botu‘nu etkinleştirebilecekler.

Sıfır Ücret Komisyounlu Ticareti Altcoin’ler İçin Büyük Destek Sağlıyor

Bir altcoin’in Binance’de listelenmesi o altcoin için önemli bir destek sağlayıcısı olduğu bilinen bir gerçek. Benzer durum sıfır ücret komisyonlu ticaret desteği sunulan altcoin’lerde de görülüyor. 5 Aralık’ta Binance, Ethereum (ETH), XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Chainlink (LINK) dahil birçok altcoin için sıfır ücretli komisyonlu ticareti başlattığını duyurdu. Duyuru sonrası söz konusu altcoin’lerde yukarı yönde hareketlilikler yaşandı.

Öte yandan Binance, 1 SHIB ile 1 BTC arasında değişen 500 bin dolar değerinde kripto para dağıtmaya hazırlanıyor. Ücretsiz kripto para dağıtımından pay almak isteyen bir kullanıcı bu yılın Kasım ayında başlatılan Binance Web3 Cüzdanı’nı kullanarak sadece bir takas yapması gerekiyor. Bu takasta alt limit 0,00000936 (1 SHIB) dolar iken üst limit 41 bin dolar (1 BTC) olarak belirlendi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.