Binance Etkisi Kendini Gösterdi! Bu Altcoin Yeni Bir Ralliye Başladı

Binance belirsizliklerle karşı karşıya kalırken, FTX’in yerel token’ı FTT son 48 saat içinde yüzde 55’ten fazla artış göstererek dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Spekülasyonlar, bu artışın devam eden Binance zorluklarının bir sonucu mu yoksa FTX 2.0’ın yeniden piyasaya sürülmesinin bir beklentisi mi olduğu konusunda ortaya çıktı.

FTT Token’ın Yükseliş Momentumu

Binance’te yaşanan olayların ortasında, FTX’in FTT token’ı etkileyici bir yükseliş sergileyerek yüzde 30’luk bir artış kaydetti ve şu anki işlem fiyatı olan 4,51 dolara ulaştı.

Aylık grafikte FTT, öncelikle ilk 10 balina cüzdanının güçlü birikimiyle beslenen ve Bitcoin‘e kıyasla piyasa değerinde yüzde 255’lik bir artışa katkıda bulunan yüzde 337’lük büyüme gösterdi.

FTX 2.0 ya da Binance Sarsıntısı: FTT’nin Meteorik Yükselişini Ne Sağlıyor?

FTT’yi elinde tutan yatırımcılar, Binance’teki son gelişmelerin etkisiyle token ikinci bir yükseliş yaşarken sürekli kazançlara tanık oldular. Özellikle, en büyük on cüzdan yalnızca 19 gün içinde 12 milyon 800 bin dolar değerinde FTT topladı.

Piyasa dinamikleri, FTX’in “FTX 2.0” için bir başlangıç gibi görünen kritik adımlara işaret etti. Bu kritik adımlar varlıkları tasfiye etme ve borsalar arasında önemli miktarda fon aktarma yönündeki stratejik hamlelerden ibaret. Bunlar altcoin FTT fiyatına etki etmiş durumda.

Bu girişim, Binance’in ABD Adalet Bakanlığı ile 4 milyar 300 milyon dolarlık anlaşmaya varmasının ardından geldi. FTX’in 474 milyon dolarlık önemli varlık transferi de dahil olmak üzere mali sorumlulukları proaktif bir şekilde ele alması, beklenen FTX 2.0 dönemi için heyecan oluşturdu.

Binance borsasının yerel token’ı BNB ise FTT’nin aksine zıt bir yörünge izledi. Normalde belirsizliğin ortadan kalmasıyla BNB fiyatının artması gerekiyordu. Ancak fiyatta herhangi bir artış olmadı. Aksine fiyat 223 dolara kadar geriledi.

FTT Artışı Dikkat Çekmeye Devam ediyor

FTT’nin değerindeki artış, FTX’in iflas sorunlarıyla olan tarihsel ilişkisi göz önüne alındığında özellikle dikkate değer. Bu ayın başlarında 4,3 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşan FTT, sağlam bir toparlanmaya ve ticaret platformunun potansiyel olarak yeniden başlatılmasına yönelik artan yatırımcı güvenine işaret etti.

FTT 4,408 dolarlık kilit direnç seviyesini aştığında, bu seviyeleri sürdürme kabiliyeti onu 4,9 dolar ve ötesindeki bir sonraki önemli dirence doğru itebilir ve potansiyel bir yükseliş eğiliminin sinyalini verebilir. FTT yazıyı yazarken kilit direnci aşmış durumda. Altcoin FTT 4,52 dolar seviyesinden işlem görüyor.