Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Binance CEO’su Zhao’dan Biden Yönetiminin Kripto Para Taslağına Övgü!

Binance CEO’su Zhao’dan Biden Yönetiminin Kripto Para Taslağına Övgü!

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Biden yönetiminin 16 Eylül'de yayımladığı ve kripto para düzenlemelerinin nasıl olması gerektiğine dair taslak metinden övgüyle bahsetti.
13:16
17 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance‘ın CEO’su Changpeng Zhao, çeşitli ülkelerde ve yargı bölgelerinde kripto paralara dönük düzenleme çalışmaları devam ederken ABD’de Biden yönetiminin 16 Eylül’de yayımladığı kripto para düzenlemelerinin nasıl olması gerektiğine dair taslak metinden övgüyle bahsetti.

“Tutarlılık ve Netlik Getirecek”

Binance CEO’su Changpeng Zhao, kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede “ABD’nin önerilen kripto para düzenlemelerine doğru ilerlediğini görmek harika. ABD yönetiminin kripto para düzenlemelerine yönelik yaklaşımı, sektörü yönlendiren mevcut eyalet yasaları ve düzenlemelerine karşı çok ihtiyaç duyulan tutarlılığı ve netliği getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Cuma günü yayımlanan taslak metin, ABD yönetiminin kripto paralara yönelik benimsediği politika için bir yasal çerçeve oluşturma çabalarında çok önemli bir adım. Taslak metinde, ABD Hazine Bakanlığı‘ndan düzenlemelere dönük çabalarına hız vermesi, merkez bankası dijital paraları (CBDC) üzerine araştırma yapılması için daha fazla destek sağlanması ve hacker’lar tarafından dijital varlık kullanımına karşı eylem planları yer alıyor.

Zhao, Binance‘in düzenleyicilerle çalışma fırsatını benimsediğini belirterek tüketicilerin korunması, dolandırıcılık ve mali suçlara odaklanma konusunda özellikle iltifatlarda bulundu.

Zamanlaması Manidar

Binance CEO’sunun Biden yönetiminin kripto para düzenlemelerinin nasıl olması gerektiğine dair yayımladığı taslak metine ilişkin yaptığı değerlendirmelerin zamanlaması ise dikkat çekti. Zhao’nun taslak metine yönelik olumlu değerlendirmeleri, Blockchain Derneği ve Kripto İnovasyon Konseyi de dahil olmak üzere kripto para endüstrisinin öne çıkan gruplarının net politika önerilerinden yoksun olmasından dolayı metni eleştirmesinin ardından geldi.

Yine de Zhao’nun değerlendirmeleri, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici yetkililerin gözüne girmek için yaptığı son girişimi temsil ediyor olabilir. Zhao, 14-16 Eylül’de Paris’te düzenlenen Binance Blockchain Haftası 2022 sırasında Avrupa Birliği’nin “Dijital varlıklarda Piyasalar” olarak bilinen MiCA düzenlemelerinden övgüyle bahsetmiş ve AB’nin kripto para düzenlemelerinin “küresel bir düzenleyici standartı” olacağını iddia etmişti. Binance, Avrupa’da İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde düzenleyici engellerle karşılaşmasına rağmen şimdiye kadar Fransa, İtalya ve İspanya’da lisans almayı başardı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
HSBC’den İlginç Açıklama: Metaverse Mü, Kripto Para Mı?
HSBC’den İlginç Açıklama: Metaverse Mü, Kripto Para Mı?
Analistten Ethereum Yatırımcılarına Kötü Haber: 800 Dolara Düşebilir!
Analistten Ethereum Yatırımcılarına Kötü Haber: 800 Dolara Düşebilir!
ABD Hazine Bakanlığı’ndan Rusya Merkezli Gruba Yaptırım!
ABD Hazine Bakanlığı’ndan Rusya Merkezli Gruba Yaptırım!
Robert Kiyosaki: Amerikalılar, Bu Kripto Paraya Yatırım Yapın!
Robert Kiyosaki: Amerikalılar, Bu Kripto Paraya Yatırım Yapın!
Dünya Bankası Alarm Veriyor! Kripto Paralar Tehlikede!
Dünya Bankası Alarm Veriyor! Kripto Paralar Tehlikede!
Bitcoin ve Kripto Paralar Bu Seviyeye Düşebilir! Kritik Bölgeye Dikkat!
Bitcoin ve Kripto Paralar Bu Seviyeye Düşebilir! Kritik Bölgeye Dikkat!
Avukattan İlginç Açıklama: Çin Kripto Paraları Yasaklamadı Mı?
Avukattan İlginç Açıklama: Çin Kripto Paraları Yasaklamadı Mı?
Dikkat! Kripto Paralara Regülasyon Geliyor: Biden Yönetimi Düğmeye Bastı!
Dikkat! Kripto Paralara Regülasyon Geliyor: Biden Yönetimi Düğmeye Bastı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022