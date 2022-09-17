Binance CEO'su Changpeng Zhao, Biden yönetiminin 16 Eylül'de yayımladığı ve kripto para düzenlemelerinin nasıl olması gerektiğine dair taslak metinden övgüyle bahsetti.

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Dev kripto para borsası Binance‘ın CEO’su Changpeng Zhao, çeşitli ülkelerde ve yargı bölgelerinde kripto paralara dönük düzenleme çalışmaları devam ederken ABD’de Biden yönetiminin 16 Eylül’de yayımladığı kripto para düzenlemelerinin nasıl olması gerektiğine dair taslak metinden övgüyle bahsetti.

“Tutarlılık ve Netlik Getirecek”

Binance CEO’su Changpeng Zhao, kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede “ABD’nin önerilen kripto para düzenlemelerine doğru ilerlediğini görmek harika. ABD yönetiminin kripto para düzenlemelerine yönelik yaklaşımı, sektörü yönlendiren mevcut eyalet yasaları ve düzenlemelerine karşı çok ihtiyaç duyulan tutarlılığı ve netliği getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Cuma günü yayımlanan taslak metin, ABD yönetiminin kripto paralara yönelik benimsediği politika için bir yasal çerçeve oluşturma çabalarında çok önemli bir adım. Taslak metinde, ABD Hazine Bakanlığı‘ndan düzenlemelere dönük çabalarına hız vermesi, merkez bankası dijital paraları (CBDC) üzerine araştırma yapılması için daha fazla destek sağlanması ve hacker’lar tarafından dijital varlık kullanımına karşı eylem planları yer alıyor.

Zhao, Binance‘in düzenleyicilerle çalışma fırsatını benimsediğini belirterek tüketicilerin korunması, dolandırıcılık ve mali suçlara odaklanma konusunda özellikle iltifatlarda bulundu.

Zamanlaması Manidar

Binance CEO’sunun Biden yönetiminin kripto para düzenlemelerinin nasıl olması gerektiğine dair yayımladığı taslak metine ilişkin yaptığı değerlendirmelerin zamanlaması ise dikkat çekti. Zhao’nun taslak metine yönelik olumlu değerlendirmeleri, Blockchain Derneği ve Kripto İnovasyon Konseyi de dahil olmak üzere kripto para endüstrisinin öne çıkan gruplarının net politika önerilerinden yoksun olmasından dolayı metni eleştirmesinin ardından geldi.

Yine de Zhao’nun değerlendirmeleri, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici yetkililerin gözüne girmek için yaptığı son girişimi temsil ediyor olabilir. Zhao, 14-16 Eylül’de Paris’te düzenlenen Binance Blockchain Haftası 2022 sırasında Avrupa Birliği’nin “Dijital varlıklarda Piyasalar” olarak bilinen MiCA düzenlemelerinden övgüyle bahsetmiş ve AB’nin kripto para düzenlemelerinin “küresel bir düzenleyici standartı” olacağını iddia etmişti. Binance, Avrupa’da İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde düzenleyici engellerle karşılaşmasına rağmen şimdiye kadar Fransa, İtalya ve İspanya’da lisans almayı başardı.