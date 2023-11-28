Binance’den Bu Altcoin İçin Fiyatı Zıplatan Duyuru! Bugün Saat 15.30’da Başlıyor!

Kripto para borsası Binance‘in vadeli işlemler kolu Binance Futures, EthereumPoW (ETHW) vadeli işlemlerini başlatacağını duyurdu. Duyuru sonrası altcoin’in fiyatı sert şekilde yükseldi.

Binance ETHW Vadeli İşlemlerini Başlatıyor

Dev kripto para borsası Binance’in vadeli işlemler kolu Binance Futures, 50x’e varan kaldıraçla ETHW vadeli işlemlerini başlatacağını duyurdu. Kripto para borsasından yapılan duyuruya göre ETHW için vadeli işlemler bugün TSİ 15.30’da başlatılacak.

ETHW için vadeli işlemlerde maksimum fonlama oranı yüzde +/- yüzde 2 olacak ve fonlama ücreti her dört saatte bir olacak şekilde tekrar hesaplanacak.

Duyuru ETHW’nin Fiyatını Zıplattı

Öte yandan Binance’in yaptığı vadeli işlemler duyurusu sonrası ETHW’nin fiyatı sert şekilde yükseldi. Duyuru öncesinde 3,13 dolardan işlem gören altcoin‘in fiyatı duyuru sonrasında dakikalar içinde yüzde 30’un üzerinde artışla 3,50 dolara yükseldi.

ETHW, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 33,51 yükselişle 3,50 dolardan işlem görüyor. Güncel fiyatlarla altcoin’in fiyatı 8 Ağustos 2022 tarihinde 141,36 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 97,96 altında fiyatlanıyor.