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Yönetimi altında 800 milyar dolardan fazla varlık olan ve yüksek gelirli kişilere varlık yönetim hizmeti veren Bernstein, yayımladığı yeni bir araştırma raporunda, gerçek dünya varlıklarının Blockchain tabanlı token’lere dönüştürüldüğü süreç olan tokenizasyon‘un faydalarının oldukça yüksek, sürecin son derece basit olduğunu, sürecin operasyonel verimlilik ve gelişmiş likidite ve erişilebilirlik getirdiği iddia edildi. Raporda token’izasyon pazarının önümüzdeki 5 yıl içinde 5 trilyon doları göreceği yönünde iddialı bir öngörüde bulunuldu.

Token’izasyon Pazarının Büyüklüğü 5 Trilyon Dolara Kadar Çıkabilir

Bernstein, tokenleştirme fırsatının büyüklüğünün önümüzdeki beş yıl içinde stablecoin’ler ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC), özel piyasa fonları, menkul kıymetler ve gayrimenkuller öncülüğünde 5 trilyon dolara kadar çıkmasını bekliyor.

Rapora göre, stablecoinler ve CBDC’ler aracılığıyla para birimi token’izasyonu, on-chain (zincir üzeri) mevduat ve ödemelerde uygulanacak ve önümüzdeki beş yıl içinde küresel para arzının yaklaşık yüzde 2’si, yani yaklaşık 3 trilyon dolar token’ize edilecek.

Gautam Chhugani liderliğindeki analistler, “Önümüzdeki beş yıl içinde, Çin’in CBDC programı öncülüğünde dolaşımdaki stablecoin’lerde ve CBDC token’lerinde bir artış bekliyoruz. Stablecoin’ler ve CBDC token’leri, merkeziyetsiz piyasalarda getiri sürei ile birleştiğinde, bir yatırım veya tasarruf aracı olarak banka mevduatlarıyla rekabet edecek.” diye yazdı.

Tokenizasyon Sürecinin Önündeki En Büyük Engel: Düzenleyici Belirsizlik

Yine de Bernstein mevcut düzenleyici belirsizliğe dikkat çekerek “Blockchain‘i kullanarak token’leştirme ancak politika yapıcıların Blockchain’in faydalarını ve kripto paraların Blockchain işlemlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlamalarıyla başarılı olabilir.” eklemesini yaptı.

Raporda düzenleyici belirsizlik için “Politika yapıcıların Blockchain tabanlı şirketleri nasıl düzenleyecekleri, gerçek dünya varlıklarının token’leştirilmesini nasıl bakacakları belirleyecek” denilirken, “Düzenlemeler token’leştirmenin avantajlarını köreltebilir” ifadesine yer verildi.