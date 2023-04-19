Kıdemli kripto para analisti altcoin yatırımcıları için önemli bir uyarı paylaştı. Bitcoin dışındaki kriptolar için sırada ne var?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen popüler analist Benjamin Cowen son piyasa analizini paylaştı. Kripto paralara dair yaptığı son değerlendirme altcoin yatırımcılarının canını sıkabilir. Bitcoin fiyatı 29.330 dolarda ve altcoinler bugün kayda değer kayıplar yaşadı. Peki Cowen hangi konuda uyardı?

Altcoinler Neden Düşüyor?

Dün yayınlandığı son piyasa değerlendirmesinde Cowen yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı uyardı. Piyasaların geçmiş dönem performanslarını inceleyen analist ayı sezonu ve sonrasındaki toparlanma dönemlerinde altcoinlerin Bitcoin’den daha kötü performans gösterdiğini hatırlattı. Bazı altcoinlerin BTC‘den daha iyi performans göstereceğini belirtiyor, ancak hangilerinin göstereceğini belirlemenin zor olduğunu söylüyor. Nitekim son 4 ayın verilerini incelersek bazı altcoinler Bitcoin’in %90’lık artışının yanında birkaç kat değerlense de önemli kısmı %80’e bile yaklaşamadı.

Analist ayrıca Bitcoin hakimiyetindeki son yükselişin de altını çiziyor. Mart ayı başlarında BTC hakimiyeti %42 civarında seyrederken, şu anda %9’dan fazla bir artışla %45,9 seviyesinde bulunuyor. BTCD cephesindeki son geri çekilme şimdilik tersine dönmüş gibi görünüyor.

Altcoinler Yükselecek Mi?

Cowen, Bitcoin hakimiyetinin %50’yi aşarak yukarı doğru hareket etmeye devam etmeden önce birkaç hafta ila bir ay boyunca yatay hareket edebileceğini tahmin ediyor. Bu süreçte eğer BTC ciddi kayıplar yaşamazsa altcoinlerin en azından bir bölümünde ara yükselişler görebiliriz. Yapay zeka ve haber odaklı bazı altcoinlerin güçlü ralliler yaptığını görebiliriz. Analist, gerçek altcoin piyasasının Bitcoin’e kıyasla ne durumda olduğunu daha iyi anlamak için stablecoinlerin itcoin hakimiyet tablolarından hariç tutmanın “bazı yararları” olduğunu söylüyor.

“Ocak 2022’den bu yana, stablecoinler hariç hakimiyet birbiri ardına daha yüksek düşüşler kaydetmeye devam ediyor.”

Cowen ayrıca bazı altcoinlerin Bitcoin’e kıyasla sürekli bir makro düşüş trendi içinde göründüğünü belirtiyor. Sonuç olarak kısa ve orta vadede bir altcoin boğası beklemek Cowen’a göre mantıklı görünmüyor. Bitcoin içinse 28.500 dolar kritik destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Kral kripto para birimi 29.300 doların üstünde tutunmakta zorlanıyor ve son düşüş hacimli satışların ardından geldi. Bu da bazı büyük yatırımcıların daha büyük erime beklediğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.