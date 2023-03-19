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Beklenen Oldu! Kripto Paralarda Son Durum Ne?

Kripto para yatırımcıları Bitcoin'in yeniden 27.500 doları aştığını gördü. Ancak daha fazlası olabilir.
07:52
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

9 ay sonra yeniden BTC hızlı yükselişler görüyor ve 2023 yılı önceki tüm kaosu unutturdu. Bitcoin (BTC) fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.000 doların üstünde bulunuyor. Ocak ve Şubat rallilerinin ardından kripto paralar bu ay da devasa kazançlar elde etti. Üstelik kritik dirençler tek tek aşılıyor. Peki kripto paralarda son durum ne?

Bitcoin Bekleneni Yaptı

Birçok uzman Bitcoin’in bu hafta sonu öncekilere benzer bir ralli başlatabileceğini tahmin ediyordu. Nitekim öyle de oldu. Bitcoin fiyatı Cumartesi gününün ilk saatlerinde 27.756 dolara Binance borsasında ulaştı. Bu heyecan verici yükseliş 30.000 dolar beklentisini daha da körükledi. Tüm bunlar olurken açığa satış yapanlar 200 milyon dolardan fazla kayıp yaşadı. Şubat ayında ağırlıklı olarak 20.000 ila 24.000 dolar aralığında işlem gördükten sonra BTC, USD Coin’in değer kaybetmesinin ardından Mart ayı başında 20.000 doların altına düştü. Bununla birlikte, ABD’deki birkaç bankanın yakın zamanda çökmesi, daha fazla yatırımcıyı Bitcoin’e itti.

MatrixPort’un araştırma müdürü Markus Thielen, BTC fiyatının geçen hafta pazar günü ABD hükümeti tarafından çıkarılan mevduat kurtarma paketi nedeniyle ve bir sonraki Pazartesi günü piyasa açılmadan önce bölgesel banka hisse senetlerinin düşmesi üzerine yükseldiğini söyledi. Thielen, BTC’nin mevcut yükselişini sürdürebilmesi halinde bir sonraki hedefinin 28.000 ya da 30.000 dolara olacağını ifade etti.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin değerindeki son yükseliş nedeniyle piyasa tamamen yeşile bürünürken, Bitcoin ve diğer kripto paralara karşı açığa satış yapanlar zararda. Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde 227 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve bu durum 66.373 yatırımcıyı etkiledi. Kripto paraların kümülatif değeri 1,15 trilyon doları aştı, BTC dominasyonu ise %50 seviyesine gittikçe yaklaşıyor. Bu durum altcoinlerdeki kazançların sınırlı olmasına neden oluyor. Örneğin haftalık bazda Bitcoin %32,23 kazanç getirirken ADA, MATIC, DOGE gibi altcoinler %10-13 arasında kazanç elde etti.

Haftanın en fazla kazanç getiren altcoinleri ise CFX, MASK, STX, IMX, MAGIX ve AGIX oldu. Bunlar sırasıyla %170 ile %64 arasında artış yaşadı.

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