Bankacılık devi JPMorgan, Bitcoin‘in (BTC) 2024’ün Nisana yında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması (halving) etkinliğinin, Bitcoin madencilerinin düşen ödül miktarı ve artan üretim maliyetleriyle çok önemli bir stres testinden geçmeleriyle sonuçlanacağını bildirdi.

Bitcoin Madencilerinin Önündeki En Büyük Engel: Elektrik Maliyeti

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan stratejistleri 13 Temmuz’da yayımladıkları raporda, “Daha düşük elektrik maliyetine sahip madenciler halving etkinliğinin sonucuyla daha kolay başa çıkabilecekler ancak alving etkinliği daha yüksek elektrik maliyetine sahip madencilere darbe vurabilir.” denildi.

Bitcoin halving etkinliği, yaklaşık her dört yılda bir gerçekleşen, ağdaki enflasyonu kontrol altına almak ve zaman içinde BTC kıtlığı yaratmak için yeni Bitcoin bloklarını çıkaran madencilere BTC cinsinden verilen ödül miktarını yarı yarıya düşüren diğer bir deyişle piyasaya sürülen yeni BTC‘lerin oluşturulma oranını etkin bir şekilde düşüren bir olaydır. 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin halving etkinliği şu anda 6.25 BTC olan blok ödülü 3.125 BTC‘ye düşecek.

0,1 Dolarlık Artış Üretim Maliyetini 8 Bin 600 Dolar Artırabilir

JPMorgan analistlerine göre, Bitcoin halving etkinliği genel olarak Bitcoin fiyatı üzerinde olumlu bir etki bırakan bir olay olarak görülse de Bitcoin’in üretim maliyetini artırmasından dolayı Bitcoin madencileri için önemli zorluklara neden oluyor. Analistler, bu zorluklara değinirken “Mevcut Bitcoin üretim maliyeti modelimize göre, elektrik maliyetindeki kWh (kilovat-saat) başına 0,1 dolarlık bir değişiklik, Bitcoin’in üretim maliyetinde 4 bin 300 dolarlık bir değişikliğe neden oluyor. Halving sonrası bu hassasiyet ikiye katlanarak 8 bin 600 dolara çıkacak ve daha yüksek maliyetler üreticilerin kırılganlığını artıracak.” notunu düştüler.

Analistlere göre, Bitcoin’in hashret’i ya da kripto para madenciliği için toplam hesaplama gücündeki artış Bitcoin madencileri arasındaki rekabetin halving öncesinde arttığını gösteriyor. Analistler, halving etkinliğinin ardından Bitcoin’in hashrate’inin fiyatın üretim maliyetinin üzerinde sürekli bir artış veya ödüllerdeki azalmayı telafi edebilecek işlem ücretlerinde büyük bir artış olmadan aynı hızda yükselmeye devam etmesini beklemediklerini de ekledi.

Raporun sonunda ise “Ve şu anda Bitcoin Ordinals‘i çevreleyen hype’daki düşüş Bitcoin madencilerinin gelirlerinde ek düşüşe neden olacak.” notunun yer alması madenciler için potansiyel bir tehlikeye dikkat çekiyor.