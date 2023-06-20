Okuma Süresi: 3 Dakika

Dijital varlık yönetim şirketi Coinshares, XRP yatırımcılarının ve meraklılarının ilgisini çekebilecek son haftalık raporunu 19 Haziran’da yayımladı. Raporda özellikle piyasa değerine göre en büyük altcoin’lerin son yedi gün içinde yatırımcılardan ne şekilde ilgi gördüğü ortaya konuluyor.

Son Gelişmelerin Ripple’ın XRP’sinin Üzerindeki Etkisi

Coinshares‘in haftalık olarak yayımladığı rapora göre, altcoin’ler geçen haftaki piyasa çöküşünün ardından yatırımcıların daha fazla ilgisini çekti. Yatırımcılar özellikle XRP pozisyonlarına 1 milyon doların üzerinde ekleme yaparak altcoin’i varlık yönetim şirketinin portföyündeki en yüksek girdinin olduğu altcoin’lerden biri haline getirdi. XRP’ye olan yüksek miktardaki para girişi, yatırımcıların SEC’in açtığı davada kazanan tarafının Ripple olmasını beklediklerini gösteriyor olarak yorumlandı.

XRP’ye olan 1 milyon doların üzerindeki para girişi, popüler altcoin’in son dört gününü gösteren fiyat grafiğine bakıldığında açıkça görülebiliyor. Bu yazının hazırlandığı sırada 0,4823 dolardan işlem gören XRP, son 7 günde değerinin yüzde 12’sini kaybetti. Bu düşüş, altcoin‘in fiyatının yükselen destek trend çizgisini yeniden test etmesiyle oldu ve yatırımcıların bu yeniden testte alım yaptıkları neredeyse kesin gibi duruyor.

Öte yandan fiyattaki son sıçrama Ripple CEO’su Brad Garlinghouse‘un Hinman belgelerine ilişkin yaptığı son açıklamayla da aynı zamana denk geldi. Garlinghouse’ın yaptığı açıklama yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmasında kilit bir rol oynasa da altcoin’in performansı hala SEC ve Ripple arasındaki yasal savaşta mahkemeden çıkacak karara bağlı. Mahkeme sürecinin Ripple’ın lehine işlediği düşünülse de henüz nihai bir karar çıkmış değil.

XRP’yi Çevreleyen Zincir Üzeri Veriler

Zincir üzeri veriler de XRP yatırımcılarının dikkatli olmaları gerektiğine işaret ediyor. Altcoin‘in günlük aktif cüzdan adresi sayısında Haziran ortasında hafif bir artış görülmüş olsa da aynı metrik o zamandan beri son 4 haftanın en düşük aralığına geri döndü. Bu durum yatırımcı iyimserliğinde güçlü bir eksiklik olduğunu ortaya koyan ağırlıklı duyarlılık metriğinde de görülebiliyor ve yatırımcı güveninde eksikliğini yansıtıyor.

Her iki metrik de kısa vadede XRP’nin yukarı yönde güçlü bir hareket için hazır olmayabileceğine işaret ediyor. Bu beklenti, arz dağılımına dayalı balina aktivitesinin kısa vadeli kar satışı yapıyor olmalarının doğrulanmasıyla da destekleniyor. Arz dağılımı metriği, en büyük balina kategorilerinin Haziran ayının ikinci haftasından bu yana XRP satın aldığını ortaya koyuyor. Bu alım baskısı beklendiği gibi fiyattaki sıçramaya katkı sağlasa da 100 milyondan fazla XRP’ye sahip cüzdan adresleri ise son üç gündür ellerindeki varlıkları boşaltmakla meşgul.

En büyük balina seviyesi yatırımcı kategorisi şu anda XRP’nin dolaşımdaki arzının yüzde 18’inden fazlasını kontrol ediyor. Bu durum aynı balina kategorisinden gelen satış baskısının, diğer balina kategorisinden gelen alım baskısıyla kısmen dengelenebilir. Bu dengelemenin bir sonucu olarak XRP fiyatının kısa vadede yukarı ya da aşağı yönde sert hareketler yapmaktan daha çok yatay hareket etmesi beklenebilir.