Balinalar Parlayan Bu Altcoin’i Dibe Çekebilir! Milyonlarca Doları Borsalara Taşıdılar!

Zincir üstü veri sağlayıcısı Spot On Chain, piyasa değeri ile en büyük 100 altcoin arasında yer alan dYdX (DYDX) için uyardı. Spot On Chain’in verilerine göre DYDX, Smart Money Outflow diğer bir deyişle Akıllı Para Çıkışı listesinde 4’ncü sırada yer alıyor. Peki bu altcoin için ne anlama geliyor, gelin daha yakından bakalım.

2 Büyük Balina Milyonlarca DYDX’i Binance’e Taşıdı

Spot On Chain, DYDX‘in Akıllı Para Çıkışı listesinde yani büyük yatırımcıların çıkış yaptığı kripto paralar listesinde 4’ncü sırada yer aldığını bildirdi. Bu durum altcoin’in kripto para balinalarından kripto para borsalarına büyük bir akışla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Zincir içi veriler özellikle son 12 saat içinde üç kripto para balinasının kripto para borsalarına 13.9 milyon dolar değerinde 4.08 milyon adet DYDX taşıdığını gösteriyor. 0xb0d… ile başlayan ve kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden Amber Group’a ait olduğu değerlendirilen cüzdan adresi yaklaşık 8 saat önce Binance’a satın alım ortalaması 3,39 dolar olan 8.04 milyon dolar değerinde 2.37 milyon adet DYDX yatırdı.

Bu balina, DYDX için 1 Aralık’taki token kilidin açılışından bu yana Binance‘e 29.8 milyon dolar değerinde 9.2 milyon adet DYDX aktardı. Binance’e yaptığı son yüksek token aktarımlarına rağmen cüzdan adresinde hala 11.27 milyon dolar değerinde 3.26 milyon adet DYDX bulunuyor.

Dahası kripto VC’si CMS Holdings‘in yaklaşık 15 saat önce 1.73 milyon dolar değerinde 516 bin 23 adet DYDX’i Binance’e taşıdığı tespit edildi. VC artık Ethereum Blockchain‘inde DYDX tutmuyor.

Balina DYDX İle 2 Günde 274 Bin Dolar Kar Etti

0x01a… ile başlayan bir başka cüzdan adresi ise yine yaklaşık 8 saat önce alım ortalaması 3,41 dolar olan 4.09 milyon dolar değerindeki 1.2 milyon adet DYDX’i kripto para borsası Kraken’e taşıdı. Veriler söz konusu cüzdan adresinin sahibi olan kripto para balinasının yalnızca 2 günde 274 bin dolar kar sağladığını gösteriyor.

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in verilerine göre DYDX, son 24 saatte yüzde 4,73 yükselişle 3,37 dolardan işlem görüyor. Altcoin balinaların yaptığı hamleler sonrası son bir haftadır baskı altında.