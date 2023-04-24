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Balinalar Olacakları Şimdi Önceden Seziyor! Ripple (XRP) Düşüşü Bitti Mi? XRP Coin Güncel Yorum!

En büyük altcoinlerden biri olan XRP Coin için sırada ne var? Balinalar neden dikkat çekiyor.
23:50
24 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 21 Nisan tarihinde hacimli satışların neden olduğu sert bir düşüş yaşadı. Fiyat o günden beri dar aralıkta işlem görüyor. Satışların sebebi halen ortaya çıkmasa da yaklaşan Fed toplantısı öncesinde bazı balinaların 30.000 dolar üstünde karlarını garantiye almak istedikleri düşünülüyor. Elbette bu düşüş altcoinleri daha fazla etkiledi. XRP Coin de bunlardan biriydi.

Ripple (XRP)

Davanın önümüzdeki aylarda sona ereceğine dair artan iyimserlik ve Ripple’ın yeni anlaşmaları XRP Coin talebini artırdı. Ancak Bitcoin fiyatındaki düşüş XRP yatırımcıları için kötü bir zamanda gerçekleşti. Birçok altcoin gibi XRP fiyatı da kritik direnç bölgelerinden birini hedeflerken Bitcoin’in eliyle yönünü güneye çevirdi. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Ripple (XRP) boğaları, altcoin piyasalarındaki daralmaya rağmen 0,45 dolarlık fiyat destek bölgesini şiddetle savundu. Peki bu bir geri dönüşe mi işaret ediyor?

Mart sonu ve Nisan başında kâr eden Ripple’ın büyük kurumsal yatırımcıları U dönüşü yapıyor gibi görünüyor. Diğer yatırımcılar da olumsuz piyasa duyarlılığını düşüşü satın almak için bir yükseliş sinyali olarak yorumlarsa, XRP fiyatı 0,60 doların üzerine çıkabilir.

XRP Coin Yorum

XRP fiyatı geçen hafta 0,50 dolarlık kritik desteği kaybetti. Ancak, perde arkasında, 1 milyon ila 10 milyon XRP coin’e sahip büyük yatırımcılardan oluşan bir küme düşüşü satın alıyor. Santiment tarafından sağlanan veriler bu balina grubunun 80 milyon XRP’lik alım yaptığını gösteriyor. Mevcut piyasa fiyatı olan 0,46 ile yapılan son alımlar yaklaşık 36 milyon dolar değerinde. Balinalar arasındaki fiyat ve satın alma eğilimleri arasındaki bu olumlu ayrışma, yaklaşan fiyat toparlanmasının önemli bir öncü göstergesi olabilir.

Genel olarak, balinalar bir fiyat düzeltmesi sırasında alım yapmaya devam ettiğinde, ağ üzerinde inşa edilen temel teknolojiye ve ürünlere olan güveni yeniden teyit eder.  Ayrıca, bu özel balina grubunun geçmişte fiyat rallilerini nasıl başarılı bir şekilde zamanladığı göz önüne alındığında, XRP’nin fiyatta başka bir yükseliş hamlesine girmesi sadece bir zaman meselesi gibi görünüyor.

Fakat en kötü senaryoda Bitcoin düşüşü derinleşir ve XRP Coin etrafındaki iyimserliği yutarsa 0,45 dolar desteğinin kaybedilmesiyle 0,41 dolar hedefi gündeme gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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