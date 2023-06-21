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Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 30.000 dolar eşiğinin üstünde tutunuyor ve alıcılar güçlü. Ancak 31.000 dolar seviyesi destek olarak teyit edilmediği sürece sevinmek için erken. Bu olacak mı? Balinaların altcoin hareketliliğine bakılırsa olacağına inanan güçlü bir grup var. Peki hangi altcoinleri biriktiriyorlar?

Bitcoin Cash (BCH)

Bugün itibariyle en fazla kazanan altcoinler arasında yer alan Bitcoin Cash (BCH) son yedi günde %25 kazanç elde etti. Bu yükseliş, SEC’in en önemli Proof of Stake ağlarını menkul kıymet olarak görmesinden kaynaklanıyor. Diğer taraftan EDX Markets tarafından listelenen 4 kripto paradan biri olması da önemli bir neden.

Bitcoin Cash‘in merkezi olmayan nitelikleri kripto balinalarının dikkatini çekti. Aşağıdaki Santiment grafiği, 1 milyon ila 10 milyon BCH coin tutan balinaların 3 gün üst üste varlıklarını nasıl artırdıklarını göstermektedir.

18 Haziran ve 21 Haziran tarihleri arasında balinalar yaklaşık 2,64 milyon dolar değerinde 20.000 coin satın aldı.

PEPE Coin

Çift haneli fiyat artışı motive ediciydi. Mayıs 2023’teki cansız performansın ardından, PEPE ekosistemindeki balina yatırımcıları bir geri dönüş gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta, balinalar alım satım faaliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Aşağıdaki grafik, PEPE Balina İşlem Sayısının 18 Haziran’da 9’dan 20 Haziran kapanışında kaydedilen 22 büyük işleme nasıl yükseldiğini göstermektedir.

Hepsi sadece üç işlem günü içinde. Eğer mevcut motivasyonlarını koruyabilirlerse balinalar fiyatı daha da yukarı taşıyabilir.

Render Token

Bu yılın başındaki duyurunun ardından fiyat yükseldikçe yükseldi. Son BTC rallisi de balinalar için fırsat olarak görüldü. Yapay Zeka son aylarda kripto medyasının manşetlerinde hızla yer almaya başladı NVIDA hisseleri artarken GPU kaynağı kiralayan Render için de boğalar yükseliş modunu açtı. Santiment verileri, 1 milyon ila 10 milyon RNDR bakiyesine sahip kripto balinalarının varlıklarını toplu olarak 3,9 milyon token daha artırdığını ortaya koyuyor.

Şu anki piyasa fiyatı olan 2,30 dolardan yaklaşık 4 milyon dolarlık alım yapan balinalar fiyata olan güvenlerini gösteriyor. Üç altcoin için de balina ilgisi daha fazla bireysel yatırımcının dikkatini çekebilir.