Özellikle bazı altcoinlerin fiyatı 2022 Kasım ayındaki çöküşte görülen diplerin de altına indi. Bu balinaları harekete geçmeye zorluyor. Zirveler satış için nasıl ki fırsatsa dip bölgeler de tespit edebilenler için tam tersi yönde bir fırsat sunuyor. Elbette tepe zannıyla satış yapanlar gibi dip beklentisiyle alım yapanlar da daha ileri rakamları görerek pişman olabilir.

Kripto Balinalarının Aldığı Altcoinler

Sektörde nispeten tecrübeli olan bu yatırımcı grubu daha küçük kripto meraklıları tarafından yakından takip edilir. On-chain şeffaftır ve balinaların neler yaptığını izleyebilirsiniz. Alım ve satım yaptıkları dönemler bize piyasasının güncel durumuyla ilgili fikirler verebileceği için oldukça önemlidir. Son zamanlarda 3 altcoin için balina hareketleri dikkat çekiyor.

Polygon (MATIC)

MATIC‘in fiyatı 0,50 dolar civarında tarihi düşük seviyelere indiğinde balinaların alım baskısının arttığını gördük. Mevcut 0,52 dolar fiyatla balinaların yaptığı alım yaklaşık 9 milyon dolar değerinde. BTC fiyatı 26.500 dolar üzerinde kalmaya devam ettiği için balinalar alımlarını sürdürebilir.

Litecoin (LTC)

Litecoin‘in fiyatı 2 Ağustos’taki son halving olayından önce serbest düşüşteydi. Halving olayıyla birlikte kısa vadeli yatırımcılarla madenciler fiyat düşüşünü desteklemeye devam etti. Ancak LTC bu hafta 58 dolarla 2023 dip seviyesine gerilerken, kripto balinaları da fırsatı değerlendirmeyi ihmal etmedi. Aşağıdaki Santiment grafiğine göre balinalar 11-14 Eylül tarihleri arasında 55.000 LTC biriktirdi.

ApeCoin (APE)

Favori metaverse altcoinler arasında sayılan APE uzun süredir daha derin dipler yapmakla meşgul. Airdrop sonrası alım yapanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve zararları her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Diğer taraftan balinalar fiyatın artık daha derin dipler yapmasını engelliyor. Santiment verileri, 1 milyon ila 10 milyon Apecoin bakiyesine sahip yatırımcıların 10 Eylül ile 14 Eylül arasında varlıklarını toplu olarak 4,65 milyon token daha artırdığını ortaya koyuyor.

Fiyat kritik 1 dolar eşiğinin üzerinde ve şimdilik sıfıra gitmekten uzak. Önümüzdeki günlerde Apecoin topluluğu önerilerinin sonuçları fiyatı hareketlendirebilir. Genel piyasa hissiyatı da bu noktada belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.