f Balina İşlemlerinde Artış Geldi! Bu Altcoin Fırlayabilir › COINTURK

Balina İşlemlerinde Artış Geldi! Bu Altcoin Fırlayabilir

Özet

  • Ripple (XRP) için balina faaliyetlerindeki artış fiyat düşüşünü tetikledi.
  • Bir analist bu durumu farklı bir şekilde yorumladı.
  • Büyük oyuncuların artan ilgisi XRP’de fiyat toparlanmasının habercisi olabilir.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
08:23
18 Kasım 2023
Yazar: Dr. Mesut İnan

Ripple için son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, büyük işlemlerde 52 milyon XRP tokeninin önemli bir satışı ilgi çekti. XRP fiyatı yüzde 5,11’lik bir fiyat düşüşü yaşadı. Bu beklenmedik faaliyet balina işlemlerini takip eden Whale Alert tarafından işaretlendi ve dijital varlıkta kayda değer bir hareket olduğunu gösterdi. Ancak bir analist bu hamleyi farklı bir şekilde yorumladı

Balina Aktivitesinin Ortasında Ani Ripple (XRP) Fiyat Düşüşü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kazandığı yasal zaferin ardından olumlu bir seyir izleyen Ripple’ın XRP‘si, şaşırtıcı bir şekilde fiyatında ani bir düzeltme yaşadı. Düşüş, 52 milyon XRP tokenini içeren iki önemli işlemle aynı zamana denk geldi.

ripple xrp cointurk

ripple xrp coin cointurk

İşlemler anonim bir cüzdandan başlatıldı ve XRP‘nin iki büyük kripto para borsasına, yani Bitstamp ve Bitso’ya aktarılmasıyla sonuçlandı. Bu tür transferler tipik olarak bir satış niyetine işaret etse de, XRP’nin değerindeki düşüş, varlıkların muhtemelen zararına satıldığına işaret ediyordu.

Düşüşün Nedeni

Başlangıçta 31 milyon 700 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen devasa XRP transferi, varlığın fiyatında önemli bir düşüşle birlikte gerçekleşti. Fiyat 0,0651 dolar seviyesinden 0,616 dolara gerileyerek yüzde 5’in üzerinde kayda değer bir düşüş gösterdi. Bu düşüş, hafta başında BlackRock XRP ETF’sine ilişkin yanlış haberlerin yüzde 12’lik bir düşüşe katkıda bulunduğu benzer bir olayı takip etti.

XRP cointurk

Bununla birlikte, Bithomp tarafından yapılan alternatif bir analiz farklı bir anlatı önerdi. Araştırmalarına göre, işlem doğrudan bir satış niyetinden kaynaklanmamış olabilir. Bunun yerine, söz konusu cüzdanın Ripple ile ilişkili olduğunu ve transferin şirketin bilançosunu fiat ile desteklemek için gerçekleştirildiğini öne sürdüler. Bu stratejik hamle, daha önce talep üzerine likidite olarak bilinen Ripple Payments’ın likiditesini desteklemekle uyumlu olabilir ve işlemin amacına ilişkin daha nüanslı bir bakış açısını vurgulayabilir.

Analist Ali Martinez Balina İşlemlerini Farklı Yorumladı

Kripto para dünyasında ünlü bir analist olan Ali Martinez bu gelişmeyi farklı yorumladı. Analist XRP’de son 10 gün içerisinde yaşanan yüzde 18’lik düşüşe vurgu yaparak bu durumun aksine balina işlemlerinde ve varlıklarında dikkat çeken artışa işaret etti. Analiste göre büyük oyuncuların artan ilgisi XRP fiyatı için bir toparlanmanın habercisi olabilir.

XRP ali martinez cointurk

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Yüzde 20 Düşüşün Ardından XRP Coin Grafik Yorumları
Yüzde 20 Düşüşün Ardından XRP Coin Grafik Yorumları
Ripple Yöneticisinden Gelecek Açıklaması! Güncel XRP Coin Grafiği Yorum
Ripple Yöneticisinden Gelecek Açıklaması! Güncel XRP Coin Grafiği Yorum
Kemerlerinizi Bağlayın! Analiste Göre XRP’de 1 Dolar Uzak Değil! İşte XRP Fiyatını 1 Doların Üzerine Taşıyacak 3 Sebep!
Kemerlerinizi Bağlayın! Analiste Göre XRP’de 1 Dolar Uzak Değil! İşte XRP Fiyatını 1 Doların Üzerine Taşıyacak 3 Sebep!
XRP Coin Neden Düşüyor? Güncel XRP Grafik Yorum ve Fiyat Tahminleri
XRP Coin Neden Düşüyor? Güncel XRP Grafik Yorum ve Fiyat Tahminleri
Bu Dava Nereye Gidiyor? Ripple-SEC Davasında Son Durum! Baş Hukuk Sorumlusu, Gensler’in Açıklamaları Eleştirdi!
Bu Dava Nereye Gidiyor? Ripple-SEC Davasında Son Durum! Baş Hukuk Sorumlusu, Gensler’in Açıklamaları Eleştirdi!
XRP Coin İçin Uzmanların Tahminleri Neler? Ripple (XRP) Grafik Yorum
XRP Coin İçin Uzmanların Tahminleri Neler? Ripple (XRP) Grafik Yorum
XRP’de Müjdeler Bitmiyor! Önce Binance ve Coinbase Adım Atmıştı! Dev Borsadan XRP Hamlesi!
XRP’de Müjdeler Bitmiyor! Önce Binance ve Coinbase Adım Atmıştı! Dev Borsadan XRP Hamlesi!
XRP’de Analist Yine Haklı Çıktı ve Ardından 1,98 Doları İşaret Etti! Peki Kritik Seviye Neresi?
XRP’de Analist Yine Haklı Çıktı ve Ardından 1,98 Doları İşaret Etti! Peki Kritik Seviye Neresi?
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023