Balina İşlemlerinde Artış Geldi! Bu Altcoin Fırlayabilir

Ripple için son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, büyük işlemlerde 52 milyon XRP tokeninin önemli bir satışı ilgi çekti. XRP fiyatı yüzde 5,11’lik bir fiyat düşüşü yaşadı. Bu beklenmedik faaliyet balina işlemlerini takip eden Whale Alert tarafından işaretlendi ve dijital varlıkta kayda değer bir hareket olduğunu gösterdi. Ancak bir analist bu hamleyi farklı bir şekilde yorumladı

Balina Aktivitesinin Ortasında Ani Ripple (XRP) Fiyat Düşüşü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kazandığı yasal zaferin ardından olumlu bir seyir izleyen Ripple’ın XRP‘si, şaşırtıcı bir şekilde fiyatında ani bir düzeltme yaşadı. Düşüş, 52 milyon XRP tokenini içeren iki önemli işlemle aynı zamana denk geldi.

İşlemler anonim bir cüzdandan başlatıldı ve XRP‘nin iki büyük kripto para borsasına, yani Bitstamp ve Bitso’ya aktarılmasıyla sonuçlandı. Bu tür transferler tipik olarak bir satış niyetine işaret etse de, XRP’nin değerindeki düşüş, varlıkların muhtemelen zararına satıldığına işaret ediyordu.

Düşüşün Nedeni

Başlangıçta 31 milyon 700 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen devasa XRP transferi, varlığın fiyatında önemli bir düşüşle birlikte gerçekleşti. Fiyat 0,0651 dolar seviyesinden 0,616 dolara gerileyerek yüzde 5’in üzerinde kayda değer bir düşüş gösterdi. Bu düşüş, hafta başında BlackRock XRP ETF’sine ilişkin yanlış haberlerin yüzde 12’lik bir düşüşe katkıda bulunduğu benzer bir olayı takip etti.

Bununla birlikte, Bithomp tarafından yapılan alternatif bir analiz farklı bir anlatı önerdi. Araştırmalarına göre, işlem doğrudan bir satış niyetinden kaynaklanmamış olabilir. Bunun yerine, söz konusu cüzdanın Ripple ile ilişkili olduğunu ve transferin şirketin bilançosunu fiat ile desteklemek için gerçekleştirildiğini öne sürdüler. Bu stratejik hamle, daha önce talep üzerine likidite olarak bilinen Ripple Payments’ın likiditesini desteklemekle uyumlu olabilir ve işlemin amacına ilişkin daha nüanslı bir bakış açısını vurgulayabilir.

Analist Ali Martinez Balina İşlemlerini Farklı Yorumladı

Kripto para dünyasında ünlü bir analist olan Ali Martinez bu gelişmeyi farklı yorumladı. Analist XRP’de son 10 gün içerisinde yaşanan yüzde 18’lik düşüşe vurgu yaparak bu durumun aksine balina işlemlerinde ve varlıklarında dikkat çeken artışa işaret etti. Analiste göre büyük oyuncuların artan ilgisi XRP fiyatı için bir toparlanmanın habercisi olabilir.