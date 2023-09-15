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  •   Aylardır Bunu Bekliyordu! Gözde Altcoin İçin Ralli Dönemi Başlıyor Olabilir!

Aylardır Bunu Bekliyordu! Gözde Altcoin İçin Ralli Dönemi Başlıyor Olabilir!

Özet

  • MATIC Coin fiyatı dibi 0,495 dolarda görmüş olabilir.
  • Taban çizgisi geri alındı ve fiyat kanalın orta çizgisine yükseldi.
  • POL Token dönüşümü sayesinde fiyat yeniden 1 doları hedefleyebilir ancak Fed akşamı riskli.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:00
15 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmalar ve geleceğe dönük açıklanan planlar heyecan vericiydi ve düşüş dönemi böyle atlatıldı. Ancak Mart 2023 itibariyle büyük haberlerin bu gözde altcoinde beklenen sonuçları doğurmadığını görmeye başladı. Ardından fiyat yeni yıllık dibine indi. Peki sırada ne var?

MATIC Coin Tahminleri

Uzun süredir yatay seyir ve ani düşüş hareketleri yapan BTC birkaç gündür yatırımcılara rahat nefes aldırıyor. Kötü gelen verilere rağmen BTC fiyatındaki güçlü duruş umut verici. Belki de büyü bir düşüş öncesi sessizliktir. Sonucu ne olursa olsun hali hazırda piyasalardaki iyileşme güzel. Hissiyattaki iyileşme haber akışına da yansıdı. Polygon, 14 Eylül’de Polygon 2.0’ın uygulamaya konulduğunu duyurdu. Ayrıca 3 iyileştirme önerisi yayınladı.

Yazı hazırlandığı sırada vadeli işlemlerde MATIC Coin için long pozisyonlar ağırlıktaydı. Santiment’ten alınan veriler MATIC‘in ağırlıklı duyarlılığının son birkaç gün içinde bir artışa tanık olduğunu, ancak küçük bir düşüşe tanık olduktan sonra 0,708’de kaldığını gösterdi. Öte yandan sosyal hacimde fiyat erimesine rağmen son 3 ayda istikrarlı bir artış gördük.

MATIC Coin Fiyat Tahmini

Ağustos ortasından bu yana kayıplar devasa boyutlara ulaştı. Yatırımcıları zorlayan aşırı satış ortamı MATIC Coin fiyatının 2023 dibe ulaşmasını sağladı. Fiyat şimdilik 11 Eylül tarihinde 0,495 dolarda dibe ulaşmış görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada 0,523 dolardan alıcı bulan MATIC Coin yaklaşık 25 gündür içinde hareket ettiği kanalın ortasında işlem görüyor.

Buna göre fiyat mevcut seviyeyi korumaya devam ederse 0,57 dolarda doğru bir test şaşırtıcı olmayacaktır. MATIC Coin yeni haberlerle yeniden yatırımcı coşkusunu artırabilirse bu direnç bölgesinin aşılmasıyla tekrar 1 dolar üzerindeki hedeflere odaklanılabilir.

Ancak yine de yatırımcıların önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı nedeniyle olası düşüşlere hazırlık olması gerekiyor. Makro cephede gelen veriler iyi değildi ve Powell’ın şahin duruşunu sürdürmesi bekleniyor. Enflasyon düşerken bile sert tavrını yumuşatmayan Fed başkanının Çarşamba akşamı dozu artırdığını görebiliriz. Bu tarz konuşmalar sırasında BTC ve altcoinler ani düşüşler yaşamaya müsait olur.

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