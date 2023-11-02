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  •   “Ayakta Kalamaz” Denilen Altcoin’de Çılgın Rakam: 4 Milyon!

“Ayakta Kalamaz” Denilen Altcoin’de Çılgın Rakam: 4 Milyon!

Özet

  • Tartışmaların odağındaki altcoin projesi Worldcoin'in mobil uygulaması World App 4 milyon indirmeyi aşarak büyük bir başarı elde etti.
  • Altı ay içinde uygulamadan 22 milyondan fazla işlem gerçekleştirerek aylık ortalama 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşıldı.
  • Bu başarının arkasındaki neden olarak yüksek kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik gösteriliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:15
2 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’nin CEO’su Sam Altman tarafından kurulan altcoin projesi Worldcoin‘in (WLD) mobil uygulaması World App’in olağanüstü bir başarıya ulaştığı bildirildi. Bu başarıya World ID sistemine veri toplamasının potansiyel bir gizlilik kabusu olduğunu yönünde artan tartışmalara rağmen ulaşılmış olması büyük ses getirdi.

World App’in İndirilme Sayısı 4 Milyonu Aştı

Worldcoin’in resmi X hesabından yapılan bildirimde, projenin mobil uygulaması World App‘in lansmanından bu yana indirilme sayısının 4 milyonu aştığı belirtildi. İki katına çıkan kullanıcı tabanı, dünya genelinde Worldcoin’e ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, şirket altı ay içinde uygulama üzerinden 22 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini bildirdi. Bunların tümü aylık ortalama 1 milyon aktif kullanıcı tarafından gerçekleştirildi. Özellikle Worldcoin’in geliştirilmesinin arkasındaki şirket olan Tools for Humanity (TFH) aynı dönemde haftalık 500 bin aktif kullanıcıya ulaştı.

Başarının Sırrı: Yüksek Kullanıcı Deneyimi ve Erişilebilirlik

Uygulama artan talep World ID sisteminin dijital ödemeler ve dijital kimlik tespiti için bir çözüm olarak itibarının arttığını ortaya koyuyor.  TFH, bu başarının sırrının iyi bir kullanıcı deneyimine odaklanmaktan geçtiğini değerlendiriyor. Bu bağlamda, World App’in kullanıcı deneyimini geliştiren ve Worldcoin hizmetlerinin uluslararası ölçekte benimsenmesini kolaylaştıran bir dizi geliştirme kısa süre önce kullanıma sunuldu.

TFH’ye göre World App, kullanıcılara Worldcoin ve Ethereum ekosistemlerinin yalnızca günlük yaşamlarında en çok yardımcı olacak kısımlarını göstererek kullanıcı deneyimini temiz ve sezgisel tutuyor.

Aktif kullanıcıların anlamlı akışı ve hızla artan indirme sayısı özellikle yüksek erişilebilirlik sunan World App’in kripto para cüzdanları için endüstri ortalamasından çok daha düşük olan 18MB’lık uygulama boyutuyla da bağlantılı. Dahası TFH, uygulamanın erişiminin genişletilmesi için yakında daha fazla geliştirme sunmayı planlanıyor:

Uyulama kapsayıcılığı en üst düzeye çıkarmak için birden fazla dile çevrildi ve bazısı 10 yıldan daha eski olanlar da dahil olmak üzere çoğu aktif akıllı telefonu (dünya çapında Android’lerin yüzde 98,2’si ve iPhone’ların yüzde 94,5’i) destekliyor. Yakından kullanıcı deneyimini ek diller ve yerel para birimleriyle özelleştirme olanağı da dahil olmak üzere daha fazla yerelleştirme yakında kullanıma sunulacak.

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