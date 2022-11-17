Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Avrupa’nın En Büyüğü Onu Seçti! Analist Kasım İçin Bu Altcoin’e Dikkat Çekti!

Avrupa’nın En Büyüğü Onu Seçti! Analist Kasım İçin Bu Altcoin’e Dikkat Çekti!

Kripto para piyasası yeni bir kriz sürecine adım atarken, analistler çarpıcı ortaklıklar duyuran altcoin projelerini takip etmeye devam ediyor.
17:00
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeni bir kriz sürecine adım atarken, analistler çarpıcı ortaklıklar duyuran altcoin projelerini takip etmeye devam ediyor.

Cardano-WhiteBIT: ADA Fiyatı Nasıl Etkilenir?

Avrupa’nın en büyük kripto para borsası WhiteBIT, kullanıcıların Cardano (ADA) vadeli işlemleri yapabileceğini duyurdu. Kritik açıklama, Cardano topluluğunda büyük heyecana neden oldu. Uzmanlara göre, altcoin fiyatlarını etkileyen faktörlerin başında ortaklıklar, yakımlar ve geliştirme faaliyetleri yer alıyor. Dolayısıya, WhiteBIT’in duyurusu ADA fiyatını etkileyebilir. Borsa ayrıca, ADA’ya yönelik hizmetlerini geliştireceklerini ve  Cardano Zirvesi’ne katılacaklarını açıkladı. Uzun zamandır bekleneni veremeyen Cardano, an itibariyle  0,323 dolardan işlem görüyor. ADA, tüm zamanların en yüksek seviyesine 2 Eylül 2021’de 3,09 dolar ile ulaştı. Adanın zirvesinden 2,767 dolar veya %856 daha uzakta olduğunu görebiliriz. Cardano’nun  7 günlük performansına baktığımızda en düşük noktasının 0,317813 dolar, en yüksek noktasının ise 0,377918 dolar olduğunu görüyoruz.

Burada 0,060105 dolarlık veya %19’luk bir artış görebiliriz. 24 saatlik performansını incelediğimizde, ADA’nın en düşük noktasının 0,324318 dolar, en yüksek noktasının ise 0,336834 dolar olduğunu görüyoruz. Bu, %4’lük bir artışa işaret ediyor. Invezz analistlerinden Mirko Thravjeski’ye göre teknik veriler ve devasa ortaklık göz önünde bulundurulduğunda ADA’nın Kasım sonunda 0.42 doları geçebileceğini bekleyebiliriz.

ADA Fiyatının Yükselmesi İçin Ne Gerekli?

Cardano (ADA) CEO’su Charles Hoskinson, Cardano‘nun kullanım durumunun artmaya devam etmesi ve güncellemelerin hayata geçirilmesi durumunda ADA fiyatının değer kazanacağını söyledi. Kripto para piyasası son zamanlarda büyük değer kaybı yaşarken, ADA da bekleneni veremedi. ADA yatırımcıları, hayal kırıklıklarını çeşitli sosyal medya platformlarında dile getirmeye devam ediyor.

Kasım 2021’de 3,1 dolara yükselen ADA, bugüne kadar %85’ten fazla düşüş yaşadı ve birçok yatırımcıyı önemli kayıplara sürükledi. Birçok yatırımcı, ADA fiyatının yakın gelecekte tekrar yükseleceği konusunda hala iyimser olsa da, ekosistemin çabaları sorgulanmaya başlandı. Charles Hoskinson, ADA’da hızlı kazançlar elde etmek isteyen yatırımcılara çarpıcı bir mesaj gönderdi.  Hoskinson, Londra merkezli medya kuruluşu City AM ile yaptığı bir röportajda, Cardano’nun değerini artırmasının en iyi yolunun gerçek dünya sorunlarını çözmek ve blok zincirinin kullanımını artırmak olduğunu belirtti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tecrübeli Analist Dipten Alınacak En İyi Altcoin’i Açıkladı! Kanıt Sundu! Tarih Verdi!
Tecrübeli Analist Dipten Alınacak En İyi Altcoin’i Açıkladı! Kanıt Sundu! Tarih Verdi!
Analitik Firması Teyit Etti! Kurumsal Para Az Bilinen Bu Altcoin’e Akıyor! Büyük Başarı!
Analitik Firması Teyit Etti! Kurumsal Para Az Bilinen Bu Altcoin’e Akıyor! Büyük Başarı!
Son Dakika! Binance’tan Kritik Solana (SOL) Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! Binance’tan Kritik Solana (SOL) Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!
Bitcoin’i ve Diğerlerini Unutun! Sosyal Medya Devinde Bu Altcoin’e Büyük Yatırım Yapıldı!
Bitcoin’i ve Diğerlerini Unutun! Sosyal Medya Devinde Bu Altcoin’e Büyük Yatırım Yapıldı!
Popüler Altcoin Projesine Saatlerdir Erişim Sağlanamıyor! Açıklama Geldi!
Popüler Altcoin Projesine Saatlerdir Erişim Sağlanamıyor! Açıklama Geldi!
Bitcoin Dibe Bu Altcoin Zirveye Gidiyor! Kaosun Kazananına Dikkat!
Bitcoin Dibe Bu Altcoin Zirveye Gidiyor! Kaosun Kazananına Dikkat!
Popüler Altcoin’de “Kırılım” Hazırlığı! Bu Seviyelerden Birine Gidecek!
Popüler Altcoin’de “Kırılım” Hazırlığı! Bu Seviyelerden Birine Gidecek!
Sonunda! SHIB’den Gizemli Mesaj Geldi! Geri Sayım Başladı! Dönüm Noktası Olacak!
Sonunda! SHIB’den Gizemli Mesaj Geldi! Geri Sayım Başladı! Dönüm Noktası Olacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022