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Kripto para piyasası yeni bir kriz sürecine adım atarken, analistler çarpıcı ortaklıklar duyuran altcoin projelerini takip etmeye devam ediyor.

Cardano-WhiteBIT: ADA Fiyatı Nasıl Etkilenir?

Avrupa’nın en büyük kripto para borsası WhiteBIT, kullanıcıların Cardano (ADA) vadeli işlemleri yapabileceğini duyurdu. Kritik açıklama, Cardano topluluğunda büyük heyecana neden oldu. Uzmanlara göre, altcoin fiyatlarını etkileyen faktörlerin başında ortaklıklar, yakımlar ve geliştirme faaliyetleri yer alıyor. Dolayısıya, WhiteBIT’in duyurusu ADA fiyatını etkileyebilir. Borsa ayrıca, ADA’ya yönelik hizmetlerini geliştireceklerini ve Cardano Zirvesi’ne katılacaklarını açıkladı. Uzun zamandır bekleneni veremeyen Cardano, an itibariyle 0,323 dolardan işlem görüyor. ADA, tüm zamanların en yüksek seviyesine 2 Eylül 2021’de 3,09 dolar ile ulaştı. Adanın zirvesinden 2,767 dolar veya %856 daha uzakta olduğunu görebiliriz. Cardano’nun 7 günlük performansına baktığımızda en düşük noktasının 0,317813 dolar, en yüksek noktasının ise 0,377918 dolar olduğunu görüyoruz.

Burada 0,060105 dolarlık veya %19’luk bir artış görebiliriz. 24 saatlik performansını incelediğimizde, ADA’nın en düşük noktasının 0,324318 dolar, en yüksek noktasının ise 0,336834 dolar olduğunu görüyoruz. Bu, %4’lük bir artışa işaret ediyor. Invezz analistlerinden Mirko Thravjeski’ye göre teknik veriler ve devasa ortaklık göz önünde bulundurulduğunda ADA’nın Kasım sonunda 0.42 doları geçebileceğini bekleyebiliriz.

ADA Fiyatının Yükselmesi İçin Ne Gerekli?

Cardano (ADA) CEO’su Charles Hoskinson, Cardano‘nun kullanım durumunun artmaya devam etmesi ve güncellemelerin hayata geçirilmesi durumunda ADA fiyatının değer kazanacağını söyledi. Kripto para piyasası son zamanlarda büyük değer kaybı yaşarken, ADA da bekleneni veremedi. ADA yatırımcıları, hayal kırıklıklarını çeşitli sosyal medya platformlarında dile getirmeye devam ediyor.

Kasım 2021’de 3,1 dolara yükselen ADA, bugüne kadar %85’ten fazla düşüş yaşadı ve birçok yatırımcıyı önemli kayıplara sürükledi. Birçok yatırımcı, ADA fiyatının yakın gelecekte tekrar yükseleceği konusunda hala iyimser olsa da, ekosistemin çabaları sorgulanmaya başlandı. Charles Hoskinson, ADA’da hızlı kazançlar elde etmek isteyen yatırımcılara çarpıcı bir mesaj gönderdi. Hoskinson, Londra merkezli medya kuruluşu City AM ile yaptığı bir röportajda, Cardano’nun değerini artırmasının en iyi yolunun gerçek dünya sorunlarını çözmek ve blok zincirinin kullanımını artırmak olduğunu belirtti.