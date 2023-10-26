  Avrupa Merkez Bankası Faizi Sabit Bıraktı: Peki Veriler Neler Söylüyor?

Avrupa Merkez Bankası, 26 Ekim’de açıkladığı karar ile faiz oranlarını sabit tuttu. Buna göre geçmiş faiz artışlarının finansman koşullarına güçlü bir şekilde yansımaya devam ettiği açıklandı. Yetkililer ayrıca Uygulama ve Pandemi Acil Satın Alma Programı’na (PEEP) dair de açıklamalarda bulundu ve buna göre anapara ödemelerinin en geç 2024 sonuna kadar yeniden yatırma planı açıklandı.

ECB’den Beklenmeyen Karar

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Birliği’ndeki ekonomik gerilemenin devam ettiğine dair verilerin arttığı bir dönemde 26 Ekim’de 15 ay sonra ilk kez faiz oranlarını arttırmaktan kaçındı. ECB, fiat para birimi olan Euro’yu kullanan 20 ülkedeki gösterge faiz oranını, para biriminin 1999’da piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek seviyesi olan %4’te tutmaya devam etti. Merkez bankası tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

“Enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor ve yurtiçi fiyat baskıları güçlü kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda, enflasyon Eylül ayında belirgin bir şekilde düştü ve enflasyonun altında yatan çoğu önlem gevşemeye devam etti.”

Art arda 10 faiz artışının ardından alınan faiz arttırımını duraklatma kararı, enflasyondaki düşüşün devam ettiğini ve ekonomik faliyetlerin bölgede daha da yavaşladığını gösteren bir verinin ardından geldi. 24 Ekim’de Euro Bölgesi’ndeki imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler arasında yayınlanan bir anket talebin zayıflamasıyla birlikte üretimde keskin bir düşüşe işaret etti.

PMI Verisi Resesyonu İşaret Ediyor

Satın Alma Yöneticileri Endeksi’ne (PMI) göre şirketler 2021 başındaki Covid-19 karantina döneminden beri personel sayısındaki ilk düşüşe işaret eden istihdam kesintilerine gitti. Eylül ayında 47,2 olan endeks Ekim ayında 46,5’e geriledi ve son 35 ayın en düşük seviyesi görüldü. Bu endeksin 50’nin altında olması piyasa koşullarında daralmaya işaret ediyor.

PMI verilerini analiz etmek için S&P Global ile işbirliğine giden Hamburg Commercial Bank’ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, bu veriler hakkında şu yorumda bulundu:

“Euro bölgesinde işler kötüden daha kötüye gidiyor. Bu yılın ikinci yarısında Avro Bölgesi’nde hafif bir resesyon görmek bizi hazırlıksız yakalamaz.”

24 Ekim’de ECB tarafından yayınlanan kredi verenler anketi ise işletme kredileri ve ipotekli konut kredilerine olan talebin yılın üçüncü çeyreğinde keskin bir şekilde ve bankaların beklediğinden daha fazla düşmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Raporda ayrıca bankaların tüm kredi kategorilerinde kredi standartlarını sıkılaştırmaya devam ettiği açıklandı.