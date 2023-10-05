  AVAX, TWT ve MINA Fiyatı Uçtu! Bitcoin ve Altcoin’ler Güne Düşüşle Başladı! İşte Piyasada Son Durum!

Geçtiğimiz hafta açıklanan Ethereum vadeli ETF’sinin ardından Pazartesi günü kripto para piyasasında sert bir yükseliş yaşandı. Takip eden sürede önce düşüşler ve ardından yeniden yükseliş başladı. 4 Ekim Çarşamba akşamı başlayan yeniden yükseliş 5 Ekim Perşembe günü fiyatların korunmasıyla birlikte yatırımcıları memnun etti. Önemli bir metrik olan korku ve açgözlülük endeksi ise 45’i gösteriyordu. Gösterge, fiyat hareketleri ve sahip olunan memnuniyete rağmen piyasada yaşanan belirsizliğe işaret ediyordu.

Kripto Paralarda Son Durum

Piyasanın öncüsü konumunda bulunan Bitcoin fiyatı Perşembe günü yazım saati itibariyle 27.582 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve 24 saatlik grafiklerinde %0,91’lik bir düşüş yaşadı. Son 24 saatteki işlem hacmi %10,36 oranında düştü ve 10,38 milyar dolara geriledi. Düşüşe rağmen piyasa değeri %0,94’lük bir artış yaşadı ve 539,67 milyar dolara yükseldi.

Bunun yanı sıra en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum fiyatı 5 Ekim’de %0,75’lik fiyat düşüşüyle 1.634,13 dolardan işlem görüyor. Ethereum hacmi %13,82’lik düşüş yaşadı ve 4,55 milyar dolara geriledi. Önde gelen diğer kripto paraları incelediğimizde, BNB fiyatı yazım saatinde %0,56’lık bir düşüşe tanık oldu ve yazım sırasında 212,1 dolardan işlem görüyordu.

Diğer göz önünde bulunan altcoin’leri incelediğimizde XRP fiyatı görece büyük olan %2’lik bir düşüşle 0,5293 dolardan işlem görüyor. Son olarak hacim açısından memecoin’ler arasında ilk sırada bulunan Dogecoin’in fiyatı %0,94’lük bir düşüş yaşadı ve 0,06089 dolardan işlem görüyor.

Dikkat Çeken Altcoin’lerde Son Gelişmeler

Listenin başında Dogecoin ve Shiba’nın en büyük rakibi olmaya aday Pepe Coin bulunuyor. Altcoin’in fiyatı Perşembe günü yazım saati itibariyle %0,80’lik düşüşle 0,0000007121 dolardan işlem görüyordu. Altcoin hakkında yapılan analizlere göre, PEPE fiyatında düşüş eğilimi sürüyor ve yatırımcılar daha tedbirli davranabilirler.

İkinci olarak inceleyeceğimiz altcoin ise Trust Wallet Token olacak. Altcoin’in fiyatı hafta içerisinde %13,16’lık bir artış yaşadı ve yazım saati itibariyle 0,8836 dolar’dan işlem görüyor. Piyasanın aksine kazanımları yüksek olan altcoin’lerden bir tanesi de AVAX oldu. Avalanche fiyatı yazım itibariyle %8’lik artışla 10,00 dolara kadar yükseldi.

Son olarak inceleyeceğimiz altcoin ise Mina Coin olacak. Mina fiyatı Perşembe günü %6,42 artışla 0,3879 dolardan işlem görmeye devam ediyordu. Altcoin’in hacmi %329,28 artış yaşadı. Bu artış sonucunda hacmi 29,79 milyon dolara kadar yükseldi. Bu durum MINA konusunda oluşabilecek olumlu havanın da etkisiyle fiyatı olumlu yönde etkileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.