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Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?

Kripto para piyasasının adından söz ettiren coin'lerinden olan AVAX'ta fiyat, destekten dönerek bir miktar yükseliş hareketine tanık oldu.
20:35
5 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Avalanche fiyat analizi yapıldığında, fiyat gün içerisinde 17,05 dolara düştüğü için trendin hala düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor olabilir. Avalanche daha önce 17,52 dolar civarında işlem görüyordu, ancak daha sonrasında 17,01 dolar civarında destek aradı ve şimdilik bulmuş gibi görünüyor. AVAX/USD için ana direnç seviyesi hala 17,52 dolar seviyesinde.

Ancak, bu seviyenin üzerinde bir kırılma AVAX / USD’nin 18 dolar bölgesini hedeflediği anlamına geliyor olabilir. Aşağı yönde, AVAX / USD için destek 17.01’de mevcut ve bu seviyenin altında bir kırılma, paritenin 16.50 dolar bölgesine gerilemeye yol açabilir.

Avalanche bu seviyelerde bir miktar satış baskısı yaşayabilir, ancak 17,52 doların üzerinde tutabilirse, bir miktar alım ilgisinin geldiğini de doğrulayabilir. Kripto varlık, 5,02 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve şu anda piyasa değerine göre 16. en büyük kripto para birimi.

AVAX/USD 1 Günlük Grafik

Avalanche fiyat analizi için günlük fiyat grafiği, fiyat son 24 saat içinde aşağı yönlü bir hareketi kapsadığından, bugün piyasa için güçlü bir düşüş eğilimini doğrulamakta olabilir. AVAX/USD için mevcut piyasa koşulları kısa vadede düşüş eğiliminde görünüyor, ancak mevcut konsolidasyon aralığından bir kırılım, piyasanın yakın zamanda 18 dolar seviyesine doğru bir hareketi tetikleyebilir.

AVAX/USD çifti için RSI şu anda 41,33 seviyesinde ve bu, piyasanın hafif bir düşüş ivmesinde olduğunu ve 17,52 dolar direncinin üzerinde bir kırılmanın fiyatlarda bir artışa yol açabileceğini gösteriyor olabilir.

Parite için hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) şu anda düşüş bölgesinde ve piyasanın düşüş trendinde olduğuna işaret ediyor olabilir. Bollinger bantlarının üst ve alt bantları da birbirine yakın görünüyor, bu da piyasanın bir konsolidasyon aşamasında olduğunu gösteriyor. Üst bollinger bandı şu anda 17,52 dolarda iken, alt bollinger bandı 17,01 dolarda bulunuyor.

AVAX/USD 4 Saatlik Grafik

Avalanche fiyat analizi için 4 saatlik fiyat grafiği, piyasanın son 4 saattir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Piyasa 18,00 dolara doğru bir hamle yapmaya çalışmış ancak 17,52 dolar seviyesinde hızla reddedilmişti. Piyasa şu anda bir konsolidasyon durumunda ve mevcut aralıktan bir kırılım, piyasanın yakın gelecekte 18 dolar veya daha üst bir bölge olan 18.50 dolara doğru bir hareketi tetikleyebilir.

AVAX/USD için 4 saatlik grafikteki bollinger bantları göstergesi şu anda düşüş modunda ve piyasanın düşüş trendinde olduğunu gösteriyor olabilir. Parite için RSI şu anda 54,04 seviyesinde ve aşırı satım seviyelerine doğru ilerliyor, bu da piyasanın kısa vadede düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Parite için MACD de sinyal çizgisinin altında hareket ettiği de düşünülürse bu onun düşüş bölgesinde olduğuna bir işaret olabilir.

Avax Fiyat Analizi

Avalanche fiyat analizi, fiyatın gün içinde ciddi bir düşüş yaşadığını doğruluyor. AVAX/USD fiyatı şu anda en düşük seviye olan 17,01 dolar desteğine indikten sonra bir miktar yükseldi ve yaklaşan saatlerde daha da düşük seviyelere inmesi beklenebilir. Ancak, fiyat destek bölgesine ulaştığı için, alıcıların desteği devreye girerse fiyatın buradan geri dönme şansı da olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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