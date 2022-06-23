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Ava Labs, kullanıcıların Bitcoin ağı ile Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumluluk sunan yüksek performanslı Layer 1 Blockchain’i Avalanche arasında doğrudan para transferine imkan sağlayan yeni bir köprü başlattı.

Tamamen Gözetimsiz

Ava Labs, Çarşamba günü Core isimli tarayıcı tabanlı yeni web3 cüzdanının bir parçası olarak Avalanche ile Bitcoin arasında köprü kurduğunu duyurdu. Köprü, en büyük kripto parayı BTC.b isimli Avalanche tabanlı bir token’a dönüştürüyor ve Avalanche’ın Platypus ve TraderJoe dahil DeFi protokollerinde kullanılmasına olanak tanıyor.

Köprüleme işlemi, bir miktar Bitcoin’in kilitlenerek ve wrapped adı verilen bir işlem olan Avalanche‘da eşdeğer sayıda token’ın çıkarılmasıyla sağlanıyor. Ekip, Wrapped Bitcoin (WBTC) de dahil olmak üzere diğer popüler Ethereum tabanlı token’ize Bitcoin çözümlerinin aksine, köprüdeki wrapped kurulumunun gözetimsiz olduğunu iddia ediyor.

Ethereum’da bulunan her WBTC için, merkezi olarak kontrol edilen bir akıllı sözleşmede tutulan ve bazı eleştirmenlerin kullanıcıları karşı taraf risk ve güven sorunlarına maruz bıraktığına inandığı bir Bitcoin bulunmaktadır. Buna karşın Ava Labs, sundukları köprünün bu soruna sahip olmadığını iddia ediyor.

The Block’a konuşan Ava Labs’tan bir sözcü, “BTC’yi BTC.b olarak wrapped’lıyoruz. Aradaki fark, yerel BTC ile başlıyoruz (Ethereum ağında wrapped’lanmış WBTC yerine), ardından Avalanche’daki varlığı BTC.b’ye wrapped’lıyoruz.” dedi.

Köprünün tarayıcı uzantısı sayfasında, köprünün, Avalanche ile Ethereum arasındaki köprüde kullanılan teknoloji olan Intel SGX’e (Yazılım Koruma Uzantıları) dayandığını gösteriyor. Gelecekte bu köprü, Bitcoin kullanıcılarının DeFi Kingdoms ve Swimmer gibi Avalanche’ın alt ağlarının yanı sıra Ethereum gibi diğer Blockchain’lere de erişimlerini sağlayacak.

AVAX’ta Son Durum

Kripto para piyasalarındaki çöküşten büyük oranda etkilenen Avalanche’ın yerel varlığı AVAX, yazım sırasında günlükte yüzde 7,92 yükselişle 17,92 dolardan işlem görüyor. AVAX, 5 milyar dolar piyasa değeri ile şu anda en büyük 17’nci kripto para ve en büyük 16’ncı altcoin.