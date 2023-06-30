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Güney Kore, vatandaşı Do Kwon tarafından yaratılan Terra ekosisteminin çökmesiyle domino etkisi yaratan ve 2 trilyon dolarlık piyasa çöküşünü şiddetlendirmesinin üzerinden bir yılın üzerinde bir zaman geçmesinin ardından ülkedeki yatırımcı korumasını artırmak için ilk bağımsız kripto para yasa tasarısı olan Sanal Varlık Kullanıcı Koruması’nı onayladı.

Sanal Varlık Kullanıcı Koruması, 19 Yasa Tasarısını Bir Araya Getiriyor

Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, bugün kripto paralarla ile ilgili yasa tasarısını uzun bir gecikmenin ardından onayladı. Onayın ardından kripto paralar için önemli bir merkez olan Güney Kore’de kripto paralarla ilgili 19 tasarıyı bir araya getirerek yatırımcı korumasını güçlendiren ilk bağımsız kripto para yasa tasarısı olan Sanal Varlık Kullanıcı Koruması resmen gelmiş oldu.

Kripto paraların tanımını yapan Sanal Varlık Kullanıcı Koruması, kamuya açık olmayan bilgilerin kullanımı, piyasa manipülasyonu ve haksız ticaret uygulamaları gibi ihlallere cezalar getiriyor. Ayrıca, sigorta, rezervler ve gerekli kayıtların tutulmaması gibi ihlaller için de cezalar verilmesi dahil olmak üzere kripto paralarla ilgili 19 tasarıyı bir araya getirerek yatırımcı korumasını güçlendirmeyi sağlıyor.

Güney Koreli Yatırımcılar Bitcoin Cash’i (BCH) Sırtlandı

Çinli Blockchain gazetecisi Colin Wu, bir süredir yaptığı yükseliş ile tüm dikkatleri üzerine çeken Bitcoin hard fork’u Bitcoin Cash‘in (BCH) yükselişinin ardında Güney Koreli yatırımcıların olabileceğini iddia etti.

Wu, “BCH’daki rallinin nedeni Güney Koreli yatırımcılar olabilir. Geçtiğimiz 24 saat içinde Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Upbit‘de BCH/KRW işlem çiftinde 350 milyon doların üzerinde bir işlem hacmi kaydedildi. Bu, BCH için toplam işlem hacminin yüzde 23,58’ine katkı sağlandığı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda BTC/KRW’nin Upbit’teki işlem hacminin 3 katı.” açıklamasında bulundu.

BCH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 34,32 yükselişle 300 dolar bariyerinin üzerinde, 307,78 dolardan işlem görüyor.