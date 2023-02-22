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Merkez bankalarının merkez bankası olarak tanımlayabiliriz onu çünkü ortak kararları burada alıyorlar. Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) bugüne kadar kripto paralarla alakalı çok fazla açıklama yaptı ve hep temkinliydi. Ancak şimdi korkuya yer kalmadığını söylüyorlar. Peki ama neden?

BIS Kripto Para Açıklaması

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) uzun zamandır Bitcoin ve kripto paralara karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Ancak BIS‘e göre, fiat para birimleri ve kripto arasındaki savaş artık bitti. Buna göre endişe etmeye de gerek yok. Bu görüşü BIS Genel Müdürü Agustín Carstens, yakın zamanda Bloomberg’e verdiği röportajda paylaştı. Kripto paralara karşı ağır eleştirilerde bulunan Agustin “teknoloji güvenilir parayı yaratmadı” ifadelerini kullandı.

Merkez bankalarının merkez bankası olarak BIS, kripto alanında düzenleme ve risk yönetimi ihtiyacını sürekli olarak vurguladı. Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç ve ABD Merkez Bankaları koordine olabilmek için BIS çatısı altında hareket ediyor. BIS tarafından alınan kararlar tavsiye niyetliğinde ve yaptırım doğurmuyor ancak yine de Agustin’in söyledikleri can sıkıcıdır.

Kripto Artık Bitti Mi?

Paxful CEO’su ve Bitcoin maksimalisti Ray Youssef çok farklı düşünüyor. Nijerya örneğini veren Ray, kripto paraların ülkede yoğun biçimde günlük hayatta kullanıldığını ve insanların sorununu çözdüğünü söylüyor. Deprem sürecinde gördük ki kripto paralar sınır ötesi ödemeler noktasında alternatifsiz ve devasa faydalar sağlıyor. İşlem ücretleri çok daha düşük ve ödemeler hemen hesaba geçiyor. Ukrayna savaşında da bunu gördük.

BIS, volatilite, ölçeklenebilirlik ve enerji tüketimi ile ilgili endişelerini gerekçe göstererek kripto para birimlerini eleştirdi. Üstelik bugün teknolojinin güvenilir paralar getirmediğini söyleyecek kadar ileri de gidiyorlar. O halde neden blockchain tabanlı itibari para birimleri için mesai harcıyorlar? İnternetin bir sonraki dönüşümü “Web3” için neden milyar dolarlık devasa şirketleri sermayelerini tüketiyor? Tüm bu çelişkiler gerçekten enteresan. Tether ve diğer stablecoinler bugün dünyanın dört bir yanında itibari para birimi gibi kullanılıyor. Üstelik ülkeniz savaşa girdiği için tek tuşla tüm varlığınız dondurulamıyor. Agustin belki de para üzerindeki kontrolümüzü kaybetmekten korkuyoruz diyebilirdi.