Bitcoin ve altın neden yükseliyor? Ünlü kripto milyaderi yükselişin neden devam etmesini bekliyor?

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BitMEX kurucusu Arthur Hayes geçtiğimiz yıl yaptığı dip tahminiyle popülerliğini artırdı. Şimdi yine konuştu. 2022 yılındaki öngörüleri büyük ölçüde çıkan kripto milyarderi bundan sonra olacaklara ilişkin görüşlerini paylaştı. Peki Bitcoin ve altını bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Güncel görünüm neye işaret ediyor?

Bitcoin ve Altın Yükselecek

Son piyasa güncellemesinde kripto milyarderi Hayes, devam eden bankacılık krizinin Fed kısa vadeli faiz oranlarını düşürene kadar sona ermeyeceğini söylüyor ve Fed‘in eylemlerinin belirsizliğinin hem altın hem de kral kripto fiyatını artırdığını söylüyor. Altının 2000 dolar seviyesini aşması ve Bitcoin’in tekrar 30.000 dolara koşması bankacılık krizinin ortasında gerçekleşti.

“ABD bankacılık krizi sona ermedi. Fed kısa vadeli faiz oranlarını bence %2’nin altına düşürüp getiri eğrisini dikleştirene kadar, bankaların birbiri ardına battığını göreceğiz ve mevduat sahipleri Yellen’ın onları kurtarıp kurtarmayacağı konusunda mevduat ruleti oynayacak. Altın ve BTC işte bu belirsizlik sebebiyle yükseliyor.”

Bitcoin (BTC) Yorum

Hayes’e göre First Republic çöküşün eşiğinde ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından el konulmadan hafta sonuna kadar ayakta kalması şaşırtıcı olur. Son bilanço raporunda beklenin üstünde mevduat erimesi raporlayan bankanın hisseleri önemli kayıplar yaşadı.

“Bu banka muhtemelen bu hafta içinde battığında, tüm ABD bankacılık mevduat tabanının fiilen hükümet tarafından garanti edildiğini fark eden piyasaya daha yakın olacağız. Altın ve BTC‘nin yürüyen ölü bir bankayı görüp yükselmesinin sebebi bu”.

Bu haftanın başlarında First Republic hisseleri, müşterilerin bankadan yüz milyar doların üzerinde para çekmesiyle %50’nin üzerinde düşerek 2023 ABD bankacılık krizini derinleştirdi. Geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin sorunlu bankayı kurtarmak için devreye girmeyeceği açıklandı. Ancak yine de diğer bankalara mevduat kaçışını sıçrama riskine karşın Hazine Bakanı Yellen 250 bin dolar üstü mevduatlara da garanti açıkladı. ABD’li yatırımcılar bankalarda riske ettikleri birikimlerini daha büyük bankalara veya gayrimenkul, değerli metal ve kripto gibi alternatiflere yönlendiriyor. Fed bankacılık krizi önü kesilemez bir yola girmeden önce faiz tavanını açıklayarak piyasaları sakinleştirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.