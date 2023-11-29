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ARK Invest Kurucusundan Art Arda Kritik Hamle: Devasa İşlemler!

Özet

  • Cathie Wood, ARK Invest aracılığıyla Coinbase'in 43.956 hissesini satarak, COIN'un değeri 120 dolara yükselmiştir.
  • Aynı dönemde, Ark Fintech Innovation ETF, Robinhood'daki varlıklarına eklemek için 143.063 ek hisse satın almıştır.
  • ARK'ın diğer önemli hamleleri arasında, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hisselerinin satışları ve Cathie Wood'un Bitcoin'in boğa piyasasında olduğu görüşüne ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ARK Invest’in kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase‘in (COIN) on binlerce hissesini sattı. Dünyaca ünlü CEO’nun satışlarının ardından yaşanan son gelişmeler neler?

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Cathie Wood Hamleleri!“Bitcoin’de Gerçek Boğa!”

Cathie Wood Hamleleri!

Ark Invest tarafından bildirilen son satışlara göre ARK, Pazartesi günü Coinbase’in 43.956 hissesini sattı ve COIN 120 dolara yükseldi. COIN, Salı günü piyasa kapanışında Nisan 2022’den bu yana en yüksek kapanış fiyatı olan 128,27 dolardan işlem gördü. Wood Coinbase hisselerini satarken, Ark Fintech Innovation ETF, o dönemde yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde 143.063 ek hisse satın alarak işlem platformu Robinhood’daki varlıklarına ekledi.

Robinhood (HOOD) Salı günü piyasa kapanışında yaklaşık %3 oranında bir artışla 8,64 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Son dönemdeki diğer önemli ARK hamleleri arasında 22 Kasım’da 36.168 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hissesinin ve 21 Kasım’da 32.980 GBTC hissesinin 2 milyon dolardan fazla bir fiyata satışı yer alıyor.

“Bitcoin’de Gerçek Boğa!”

Salı günü piyasanın kapanışında GBTC, gün için %4,60’ın üzerinde artışla 31,51 dolardan işlem görüyordu. Bu ayın başlarında Cathie Wood, temel ölçümlerin Bitcoin’in (BTC) gerçek bir boğa piyasasında olduğunu doğruladığını belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ağın sağlığı neredeyse olabildiğince iyi. Görünüşe göre bu bir boğa piyasası. Elbette, koyma ve alma işlemlerimiz olacak. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ama bence kaliteye doğru bir kaçış var. Biz buna güvenliğe uçuş diyoruz.

Sonuç olarak Cathie Wood, ARK Invest CEO’su, ABD’nin önde gelen kripto para borsası Coinbase’in on binlerce hissesini satarak dikkat çekti. Pazartesi günü yapılan satışlarla ARK, 43,956 Coinbase hissesini elden çıkardı ve COIN hisse fiyatı 120 dolara yükseldi. Bu satışın ardında, Ark Fintech Innovation ETF’nin Robinhood’daki varlıklarını güçlendirmek amacıyla 143,063 hisse satın alması da dikkat çekti. Bu gelişmeler, Wood’un portföyünde değişiklikler yaratırken, Coinbase hisselerinin satışının etkileri piyasa tarafından yakından izleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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