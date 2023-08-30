ARK Invest CEO’sundan İddialı Tahmin: Bitcoin Bu Hedefe Gelecek!

Özet

  • ARK Invest CEO'su Cathie Wood, kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde yedi yıl içinde %2.100'den fazla artış öngördüğünü belirtiyor.
  • Wood'a göre, finansal kurumların Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmaya başlaması, kurumsal yatırım akını ve ETF onayı ile toplam kripto piyasa değerinin artacağına işaret ediyor.
  • Wood'un tahminine göre, kurumsal yatırımın etkisiyle Bitcoin'in değeri 650.000 dolara kadar yükselebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
22:50
30 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

ARK Invest CEO’su Cathie Wood’un, yedi yıldan kısa bir sürede kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde %2.100’den fazla artış öngördüğü bildiriliyor. Uzman isim çarpıcı açıklamalarında ayrıca Bitcoin‘in gelecek için iyi bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

Bitcoin Yatırımı Görüşü!

Benzinga ile yeni bir röportajda Wood, finansal kurumların muhtemelen Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paralarda yoğun yatırım yapmaya başlayacağını ve bunun da toplam kripto piyasası değerini artıracağını öne sürdü. Kurumsal yatırım akınının katalizörlerinden birinin Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanması olacağını söylüyor. Grayscale’in, düzenleyiciyi dijital varlık yöneticisinin Bitcoin Trust’ı bir ETF’ye dönüştürme başvurusunu yeniden değerlendirmeye zorlayacak olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kazandığı zaferden sonra ETF onayı alma şansı daha yüksek olabilir. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kurumlar harekete geçmek isterse, bu, çok daha fazla artan Bitcoin arzına karşılık, çok fazla artan bir talep olacaktır. Bunu yapmanın tek yolu fiyatı artırmaktır.

BTC’de Rekor Tahmin!

Benzinga’ya göre Wood, kurumsal yatırımın mevcut 1,13 trilyon dolarlık kripto para piyasa değerini 2030 yılında 25 trilyon dolara çıkaracağını ve Bitcoin’in bu toplam piyasa değerinin yarısından fazlasını oluşturacağını öngörüyor. Tecrübeli yatırımcı, ARK’nın Bitcoin için “temel senaryosunun” 2030’da yaklaşık 650.000 dolarlık bir fiyat olduğunu ve bunun iki katı kadar daha yükseliş beklentisi olduğunu öne sürdü. Uzman konu hakkında şunları söyledi:

Dünyanın şimdiye kadar tanıdığı ilk küresel, özel, dijital, kurallara dayalı para sistemi. Bu harika bir fikir… 2030 yılında toplam kripto varlık pazarının yaklaşık 25 trilyon dolar değerinde olacağını düşünüyoruz.

Sonuç olarak ARK Invest CEO’su Cathie Wood, kripto para piyasasının önümüzdeki yedi yılda %2.100’ün üzerinde büyüyeceğini öngörüyor. Kurumsal yatırımların artması ve potansiyel ETF onayıyla Bitcoin ve diğer kripto paraların toplam değerinde büyük artış bekliyor.

Bitcoin yazı kaleme alındığında 27.158 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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