Araştırma şirketi Fairlead Strategies‘in kurucusu ve yönetici ortağı Katie Stockton, XRP‘nin yükselişinin nihayetinde Bitcoin’e (BTC) yaracağına dönük dikkat çeken bir çıkış yaptı. Stockton’a göre Blockchain şirketi Ripple’ın ödeme odaklı altcoin projesi XRP‘de sürekli rallinin kapısını açan kilit fiyat direncinin üzerine çıkması en büyük kripto para için bir yükseliş örneğinin oluşmasına neden oldu.

“XRP’nin Yaptığı Bitcoin İçin İyi Bir Örnek”

Ripple‘ın XRP’si geçen hafta yüzde 90’ı bulan ve hatta kimi kripto para borsasında aşan bir oranda yükselerek 2021’in Ağustos ayından bu yanaki en iyi performansını kaydetti. Ralli sırasında fiyatın haftalık grafikte “Ichimoku Bulutu” adı verilen bir teknik analiz aracının üzerinde ikna edici bir şekilde hareket ettiğini ve yükselişin kırıldığını doğruladığı görüldü. Katie Stockton müşterilere gönderdiği notta, “XRP’nin bulut kırılımının Bitcoin için iyi bir örnek olarak görüyoruz.” dedi.

Japon gazeteci Goichi Hosoda tarafından 1960’ların sonunda oluşturulan bir teknik analiz aracı olan Ichimoku Bulutu, yatırımcılar ve analistler tarafından destek ve direnç seviyelerini belirlemek ve trend değişikliklerini tespit etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknik analiz aracı, hareketli ortalamalarına dayanan beş çizgiden oluşmaktadır: Öncü Boşluk A, Öncü Boşluk B, Dönüşüm Hattı veya Tenkan-Sen (T), Temel Çizgi veya Kijun-Sen (K) ve gecikmeli bir kapanış fiyatı çizgisi. Öncü Boşluk A ve Öncü Boşluk B arasındaki fark bulutu temsil eder. Bulutun üstünden veya altından olan fiyat geçişleri yaygın olarak yükseliş veya düşüş trendinin sonuna gelindiği şeklinde kabul edilir.

Bitcoin, XRP’ninkine Benzer Bir Yükseliş Yapabilir

XRP, Ichimoku bulutunun üzerinde güç toparken, Bitcoin bulut direncinin (Öncü Boşluk A Çizgisi) altında dar bir aralıkta hareket etmeye devam ediyor. Önde gelen altcoin’deki kırılım, bir yıl süren konsolidasyon veya temel modeli takip ediyor ve ileride daha fazla yükseliş olabileceğini gösteriyor.

Stockton, müşterilerine gönderdiği notta “Grafikteki fiyat hareketi oldukça anlamlı çünkü bir yıl süren konsolidasyon süreci büyük bir çıkışla çözüldü. Orta vadeli momentum olumlu ve şaşırtıcı bir şekilde yukarı yöndeki hareketin gücünde bir tükenme belirtisi yok. Bu yukarı yöndeki fiyat hareketinin devam edeceğini söylüyor ve bir sonraki direnç 0,92 dolar civarında.” eklemesini yaptı.

Fairlead Strategies’in kurucusuna göre benzer bir yükseliş, fiyatın 31 bin 900 dolar civarında bulunan Ichimoku Bulutu’nun üst tarafına geçmesi halinde BTC‘de görülebilir.