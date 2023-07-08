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  •   Araştırma Şirketi Messari Bildirdi: XRP Coin ve Ağı Yılın 2’nci Çeyreğine Damga Vurdu!

Araştırma Şirketi Messari Bildirdi: XRP Coin ve Ağı Yılın 2’nci Çeyreğine Damga Vurdu!

Özet

  • Messari'nin raporuna göre, XRP coin'in dolaşımdaki piyasa değeri yılın ilk gününden bu yana yüzde 42,5 arttı.
  • XRPL'nin geliri de 2. çeyrekte yüzde 167,2 arttı ve ağın günlük adres aktivitesi tarihteki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.
  • Messari, ağdaki NFT işlemlerinde de ciddi bir artış kaydedildiğini bildirdi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:32
8 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen zincir üzeri araştırma şirketi Messari, yayımladığı son raporda işlem ücretleri, cüzdan rezervleri ve diğer işlemlerde kullanılan XRP Ledger (XRPL) üzerindeki varlık olan XRP’nin ve XRPL’nin büyümesine dikkat çekti.

XRP ve XRPL İçin 2’nci Çeyrek Oldukça Olumlu Geçti

Messari’ye göre, XRP‘nin dolaşımdaki piyasa değeri, çoğunlukla 2023’ün ilk çeyreğindeki fiyat artışına bağlı olarak yılın ilk gününden bu yana yüzde 42,5 arttı. Mayıs başındaki düşüşün ardından XRP coin fiyatı Haziran ayında neredeyse Mart sonunda kaydettiği yılın en yüksek seviyesine geri döndü.

Araştırma şirketi, XRP’nin fiyatında görülen son yükselişin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) XRP’yi menkul kıymet olarak sınıflandırarak 2020’nin sonunda Ripple’a açtığı davadan gelen olumlu haberlerin çevrelediğinin altını çizdi. Messari’nin paylaştığı grafiğe göre, önde gelen altcoin’in ağının üç aylık geliri 2’nci çeyrekte yüzde 167,2 arttı. Ağın ABD doları cinsinden üç aylık geliri ise yüzde 220,3 gibi muazzam bir artışla 188 bin 376 dolara yükseldi.

Birinci çeyrekle karşılaştırıldığında, XRPL için metrikler de diğer büyük Layer 1 (L1) ağlarının çoğuyla birlikte ikinci çeyrekte düştü. Buna rağmen, son çeyrekte XRP Ledger için bazı kayda değer ilerlemeler söz konusu. XRPL’de son çeyrekte kayda değer bir ağ aktivitesi olması da bunu doğruluyor. 28 Mayıs 2023 tarihinde, yaklaşık 523 bin adrese işlem yapıldı ve bu rakam 2’nci çeyrekteki günlük ortalamanın yaklaşık 11 katı. Bu, tarihteki en yüksek ikinci adres aktivitesi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan XRPL üzerindeki günlük ortalama NFT işlemi bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 13 bin 800’den 15 bin 500’e yükseldi. Neredeyse tüm NFT işlem türleri bir önceki çeyreğe göre artarken, NFTokenCreateOffer’ın hakimiyeti tüm NFT işlemlerinin yüzde 50’sinden fazlasına yükseldi.

XRPL’yi Çevreleyen Pozitif Gelişmeler

Messari, XRPL’nin yan zincirlerle ilgili gösterdiği gelişim çabaları da dahil olmak üzere, yeni yönlerde genişlemeye devam ettiğini ekledi. Coreum ve Root Network yakın zamanda piyasaya sürülmesi ve XRPL geliştiricilerine menkul kıymet tokenizasyonu ve metaverse üzerinde çalışmaları için daha geniş programlanabilirlik sağlanması bu çabalara örnek olarak gösterilebilir.

Ayrıca hem EVM yan zinciri hem XLS-38d köprüsü 2’nci çeyrekte güncellendi. Geliştiriciler şu anda İhraç Edilen Para Birimleri ve ERC-20 tokenler’i arasındaki transferlerin yanı sıra yeni bir mutabakat sürecini ve diğer yeni özellikleri test ediyorlar.

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