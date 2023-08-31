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  •   Aralık Ayı Seviyesine Geldi! Shiba Inu İçin Kritik Viraj! Fiyat Bu Seviyenin Altına Düşerse Sıkıntı Başlar!

Aralık Ayı Seviyesine Geldi! Shiba Inu İçin Kritik Viraj! Fiyat Bu Seviyenin Altına Düşerse Sıkıntı Başlar!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB), düşüş eğilimini konsolide etmeye devam ediyor.
  • Bitcoin (BTC) fiyatı yükselse de Shiba Inu'nun kazancı sınırlı kaldı.
  • SHIB, Aralık ayına ait en düşük seviyeyi savunmaya devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
22:30
31 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Shiba Inu (SHIB), Ağustos ortasındaki düşüşten bu yana Aralık ayının en düşük seviyesi olan 0,00000779 doların üzerinde fiyat konsolidasyonunu sürdürdü. Bu hareket, SHIB’nin 14 ve 28 Ağustos tarihleri arasında iki hafta üst üste %20’nin üzerinde değer kaybetmesinin ardından daha fazla kayıp yaşamasına engel olmuş görünüyor.

Ancak SHIB, Ağustos ayını aylık performans açısından kötü bir grafikle bitirmeye hazırlanıyormuş gibi görünüyordu. Ancak Bitcoin (BTC) bu şekilde hareket etmeye devam ederse boğalar Aralık ayının en düşük seviyesini savunmaya devam edebilir.

Bitcoin Fiyatı ve Shiba Inu

BTC’nin 29 Ağustos’ta 27 bin doların üzerine çıkması ve hatta 28.000 dolara temas etmesi piyasa duyarlılığını artırsa da, altcoin piyasası önemli bir hareket kaydetmedi. BTC +%6 değer kazanırken, SHIB aynı gün yalnızca %1,8 değer kazandı.

Ancak hafif bir fiyat yükselişi, önceki Mayıs ayının en düşük seviyesi olan 0,00000846 dolarda yaşanan reddedilişe engel olamadı. SHIB, Ağustos ortasından bu yana Aralık ayının en düşük seviyesinin (0,00000779 dolar) üzerinde salınıyor ve Mayıs ayının en düşük seviyesi acil bir direnç olarak görülüyor.

Bu yazının yazıldığı sırada, BTC’nin itici kuvveti azalmış ve 27.000 dolar civarındaki Mayıs ayı orta aralığına geri çekilmişti ki yazının yazıldığı sırada fiyat 26.300 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Önümüzdeki birkaç saat/gün içinde orta aralığı destek olarak savunursa, SHIB de Aralık ayının en düşük seviyesini savunmaya devam edebilir.

Yukarıdaki aralıktan düşüş eğilimi, SHIB’in 0,00000698 dolar desteğini koruması için güç verebilir. Bu arada, RSI kısa süreliğine iyileşti ancak 50 değerinin altına gerileyerek sessiz alım baskısını gösterdi. CMF de sıfıra yakın yatay hareket ederek durgun sermaye girişlerini gösterdi ve nötr tezi güçlendirdi.

Shiba Inu Son Durum

Türev tarafındaki talebe bakıldığında da sessiz bir hareket gözlendi. Açık Faiz (OI) oranları 22 Ağustos’tan itibaren bir haftayı aşkın bir süre 20 milyon doların altında kaldı. Bu durum vadeli işlemler piyasasındaki durgun talebi ve nötr eğilimi pekiştiriyor.

Bununla birlikte, likidasyon verileri, yazı yayınlanmadan önceki son 24 saat içinde tüm zaman dilimlerinde daha fazla uzun pozisyonun likide edildiğini gösterdi. Eğilim, kısa vadeli sağlam bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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