Aralarında Solana ve Avalanche da Var! Yıldızı Parlayan Bu 4 Altcoin Aralık’ta Sönebilir!

Kripto para analisti Altcoin Sherpa başta Solana (SOL) olmak üzere Chainlink (LINK) ve Avalanche (AVAX) dahil olmak üzere dört altcoin için düşüş uyarısı yaptı. Analist altcoin’lerin Aralık ayı boyunca beklediği noktalara doğru çekilmesini bekliyor. İşte analistin düşüş uyarısı yaptığı o altcoin’ler ve diğer detaylar.

Altcoin’lerdeki Yükselişin Devam Etmesi İçin Düşmelerini Bekliyor

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından takipçilerine SOL, LINK ve AVAX’ın yükselişlerine devam etmeden önce kaydettikleri kazançlarının bir kısmını kaybetmelerini beklediğini açıkladı. Analiste göre üç altcoin de 2024’ün başında yapacakları ralliye zemin hazırlamak için potansiyel olarak 0.382 Fibonacci seviyelerine düşebilir:

En iyi altcoin’lerden bazılarında birçok 0.382 Fibonacci seviyesi ve 200 üssel hareketli ortalama (dört saatlik grafik) ortaya çıkıyor: LINK, SOL, AVAX. Bu bölgeler + 0,50 Fibonacci seviyesi beklediğim bölgeler. Yükselişin devam etmesinden önce daha fazla düşüş bekliyorum. Bunların birçoğu için Ocak ayında yerel dip + güçlü bir hareket oluşturmak için long/short tasfiyesi + konsolidasyon görmek istiyorum.

Analistin Listesindeki Altcoin’ler: AVAX, SOL, LINK ve RUNE

İncelemelerine popüler akıllı sözleşme platformu Solana ile başlayan Altcoin Sherpa, altcoin’in 48,72 dolara kadar düşebileceğini söyledi. Bu yazının hazırlandığı sırada SOL 58,13 dolardan işlem görüyor.

Bir başka akıllı sözleşme protokolü olan Avalanche‘a bakan analist, AVAX’ın 18,54 dolara kadar çekilmesini bekliyor. AVAX, bu yazının hazırlandığı sırada 20,94 dolardan işlem görüyor.

Son olarak merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘e geçen Altcoin Sherpa, LINK’in 12,44 dolar seviyesine doğru bir geri çekilmesi öngörüsünde bulundu. LINK bu yazının hazırlandığı sırada LINK 14,61 dolardan işlem görüyor.

Analist ayrıca merkeziyetsiz borsa (DEX) protokolü THORChain‘i (RUNE) de yakından takip ettiğini açıkladı. Analist, RUNE’un da SOL, AVAX ve LINK ile aynı gemide olduğunu belirterek “RUNE’da da diğerleriyle benzer bir görünüm söz konusu. Dört saatlik zaman dilimindeki grafikte 0.382 Fibonacci seviyesine dokunmalarını ve 200 üstel hareketli ortalamaya çekilmesini bekliyorum.” dedi. Analistin grafiğine bakıldığında, RUNE‘un 4,48 dolara düşeceğini tahmin ediyor gibi görünüyor.