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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, analitik şirketi Santiment 4. çeyrekte yatırımcının toparlanma beklediği 3 altcoin’e dikkat çekti.

ADA, XRP ve BNB: Umutlar Yüksek!

Ayı piyasası, henüz sona ermedi, ancak sert kripto kışı, özellikle bazı altcoin’lerde rallilerin ortaya çıkmasına engel olamadı. Kripto para piyasasında projelere yönelik yatırımcı hissiyatı, en önemli göstergelerden biri olmaya devam ediyor. Ayı piyasasının etkileri nedeniyle, yatırımcın hissiyatı döngünün çoğu için genel olarak düşüş eğiliminde kaldı. Bununla birlikte, kripto analitik şirketi Santiment’e göre, Cardano (ADA), Ripple (XRP) ve Binance Coin’e (BNB) yönelik yatırımcı hissiyatı son günlerde pozitife dönmeye başladı. Santiment, yatırımcıların genel olarak piyasaya karşı temkinli davrandıklarını ancak ADA ve XRP’de toparlanma bekledikleri için iyimserliğin arttığına dikkat çekti. Vasil güncellemesine rağmen ADA, son zamanlarda bekleneni veremedi. XRP ise SEC davası nedeniyle çalkantılı bir dönem geçiriyor. Ekim sonuna yaklaşırken, Santiment 0.20 puanı ile ADA’nın bir aydan fazla bir süredir en büyük yükseliş eğilimine tanık olduğunu ekledi.

Mevcut rapor, ADA‘nın muhtemelen düşüş modelinden çıkacağını ve ivme kazanacağını ima ediyor. ADA, Eylül ortasından bu yana düşük performans gösteriyor, ancak varlığın 0,35 dolara düşmesi dip seviyenin muhtemelen görüldüğüne ve birikim aşamasından sonra rallinin başlayabileceğine işaret ediyor. ADA, son 1 haftada %2.74 düşüşle, an itibariyle 0.35 dolardan işlem görüyor. ADA, son zamanlarda birkaç direnç noktasının altına düştü. ADA, 0,35 dolar seviyesini en son geçen yıl Ocak ayında görmüştü. Bununla birlikte, 0,35 dolarlık desteğin kaybedilmesi düşüşü derinleştirebilir.

XRP, Zirvede!

Önemli piyasa gözlemcisi Peter Brandt, bu ayın başlarında ADA’nın 0.25 dolara düşeceğini tahmin etti. ADA o sırada 0,43 dolardan işlem görüyordu. ADA o zamandan beri %18’in üzerinde bir düşüş yaşadı. Ancak çoğu analist, altoin’in daha fazla düşemeyeceğine inanıyor.

Santiment’in raporu da bunu teyit ediyor. XRP’de de umutlar yüksek. Topluluk, piyasadaki türbülansa rağmen iki hafta boyunca 0,45 doların üzerinde konumunu koruyarak XRP’de iyimser görünüyor. 0,74 puan ile XRP, Santiment’in listesinde zirvede yer alıyor. XRP, geçtiğimiz gün ve haftada yalnızca %0,57 ve %0,80 oranlarında art arda küçük kazançlar gördü. XRP, an itibariyle 0,46 dolardan işlem görüyor. Analistlere göre, XRP ay sonundan önce 0,50 dolara ulaşabilir.