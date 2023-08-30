Analitik Şirketinden Bitcoin’e (BTC) Şok Rapor! Geçmişten Bugüne Bitcoin!

Özet

  • CryptoQuant, Bitcoin'de geçen yılki değişiklikleri inceliyor ve büyük alıcıların BTC biriktirdiğine dair bir ölçüt tespit etti.
  • ABD merkezli borsalardaki BTC rezervleri azalırken, ABD dışı borsalardaki rezervler artmış; kurumsal alıcıların BTC birikimi sürekli olarak devam ediyor.
  • Kurumsal ilginin artması, BTC'nin benimsenmesini, yatırımı ve likiditesini artırarak fiyat üzerinde etkili olabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
02:00
30 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Önde gelen bir kripto analitik firması, büyük alıcıların Bitcoin (BTC) biriktirdiğine dair sıklıkla gözden kaçan bir ölçüt tespit etti. Ayrıca Bitcoin’de geçen yıla kıyasla yaşanan yatırımcı değişiklikleri gibi konulara da açıklık getirdi.

Bitcoin’de Geçen Yıl Neler Değişti!

Zincir üstü veri analitiği sağlayıcısı CryptoQuant, sosyal medya platformu X’teki bir başlıkta geçen yıl BTC’de nelerin değiştiği sorusunu araştırıyor. Ünlü analitik şirketi konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Son 1 yılda Bitcoin’de neler değişti? ABD merkezli Merkezi Borsaların rezervleri azalmaya devam ediyor. Çıkış miktarı kurumların birikim ihtimaline işaret ediyor. Son fiyat hareketi vadeli işlem piyasası tarafından yönlendirildi.

CryptoQuant’a göre ABD merkezli olmayan borsalardaki BTC rezervleri geçen yıl artarken ABD merkezli borsalarda aynı rakam azaldı. CryptoQuant ayrıca kurumsal alıcıların muhtemelen sürekli olarak lider kripto para biriminin piyasa değerine göre topladıklarını söylüyor. Şirket konu hakkında şunları söyledi:

Kurum birikimi, çekilen miktar, cüzdanların para yatırma ve çekme kayıtları dikkate alındığında kurumlar sürekli olarak Bitcoin satın alıyor. Örneğin, yalnızca Ağustos ayında Gemini’den yaklaşık %25’e karşılık gelen 20.000’den fazla BTC çekildi.

Bitcoin’de Kurumsal Benimseme!

Konuya açıklık getiren analiz firması, kurumsal sonuçlarını destekleyecek daha fazla kanıt sunuyor. Şirket açıklamalarında bir kanıt olarak şu verileri sundu:

Gemini’nin cüzdan adresinden 27.7 bin BTC çekildi: 3Fup Bu Bitcoin’ler 1QB, 1Et ve 35g gibi cüzdanlara aktarıldı.

Firma ayrıca yatırımcıların BTC türev ürünlerine ve vadeli işlem piyasalarına giderek daha fazla maruz kaldıklarını da tespit etti. Öte yandan kurumsal ilgi, Bitcoin’e artan benimsenme, yatırım ve likidite sağlayarak fiyat üzerinde etkili olabilir. Büyük şirketlerin ve kurumların Bitcoin’e yatırım yapması, kripto para piyasasına güven aşılayabilir ve genel olarak popülerliğini artırabilir. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi, piyasadaki arz ve talep dengesini etkileyebilir ve fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Ayrıca, kurumsal katılım genellikle daha fazla medya dikkati ve kamuoyu ilgisine neden olabilir, bu da Bitcoin’in genel benimsenmesini artırabilir.

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