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Analitik Şirketinden Altcoin’deki Korkutan Yükseliş için Uyarı: Hafife Alınmamalı

Kripto analiz şirketi Santiment, en büyük altcoin'deki korkutan yükselişe dikkat çekerek "hafife alınmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
11:55
16 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uzun zamandır merakla beklenen Ethereum Merge nihayet başarılı bir şekilde gerçekleşti ve daha çevre dostu yaklaşımının yanı sıra, daha fazla ETH yakımı ile altcoin’in deflasyonist eğilimi güç kazanmış oldu. Ancak güncelleme sonrası öne çıkan bir durum merkezileşmeye ilişkin tartışmaların fitilini ateşledi. Güncel veriler, The Merge’nin ardından yalnızca iki adresin tüm Ethereum PoS düğümlerinin (nodes) yüzde 45’inden fazlasını çalıştırdığını gösteriyor.

“Hafife Alınmamalı”

Kripto analiz şirketi Santiment, Ethereum Merge sonrası ağın enflasyonunu gösteren bir grafik paylaştı ve bazı ilginç veriler ortaya koydu. Grafikte yer alan verilere göre, The Merge sonrası Ethereum PoS zincirinde yalnızca iki adres 293 blok çıkardı. Çıkarılan blok sayısı diğer tüm düğümlerin yaptığı blok çıkarma işleminin yüzde 45,18’ine karşılık geliyor. Söz konusu Ethereum adreslerinden ilki, yüzde 28,97 pay alarak 188 blok çıkarırken, ikincisi yazım sırasında 105 blok çıkararak yüzde 16,18’lik pay aldı.

Güncel veriler, The Merge güncellemesi sonrası Ethereum ağının merkeziyetsizlikten uzaklaşarak merkezileştiği şeklinde yorumlanmasına neden olmuş durumda. Santiment, Ethereum topluluğunun bu tür bir “hakimiyeti” hafife almaması gerektiğini belirterek, bu durumun yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Merkezileşme Endişesi

Merkezileşme endişelerinin farklı çevreler tarafından dillendirildiği görülüyor. Ağustos ayında Web3 depolama platformu W3BCloud’un kurucu ortağı Maggie Love, Ethereum staking ile ilgili görünüşte rahatsız edici bir merkezileşme sorunu hakkında farkındalık yaratmak için Twitter hesabından açıklama yapmış ve “Düğümler bir bütün olarak merkezileşmediği takdirde Ethereum merkezileştirilemez.” demişti.

Yazım sırasında 4 bin 653 düğüme sahip olan Ethereum ağının tüm düğümlerinin yüzde 52,1’sine karşılık gelen bin 442 düğüm Amazon Web Services üzerinde çalıştırılıyor. Hetzner Online GmbH ise yüzde 16,9’luk bir pay ile 467 düğüme ev sahipliği yapıyor. Love tarafından paylaşılan bir grafiğe göre, bu düğümlerin çoğu merkezi sistemlerde çalıştırılıyor. Buradaki en olumsuz veri tespiti düğümlerin yüzde 50’sinden fazlasının Amazon Web Service (AWS) üzerinde çalıştırılıyor olması.

Ethereum’un baş geliştiricisi Péter Szilágyi, 26 Ağustos’ta merkezileşme endişelerine yanıt olarak Devcon IV’ten beri veri tabanını budamaya çalıştıklarını aktardı. Budama, Blockchain boyutunu küçülterek geliştiricilerin belirli boyutta güvenilir bir kayıt tutabileceği hale getirmeyi ifade ediyor. Szilágyi’ye göre, Ethereum Blockchain’inin budanması ile merkezileşme sorunu çözülmüş olacak.

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