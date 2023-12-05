Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: “BTC Gücünü Topladı, ATH Yakın!”

Kripto para piyasalarının yakından takip edilen bir analisti Bitcoin‘in (BTC) muhtemelen çoğu kişinin beklediğinden daha hızlı bir şekilde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşacağını ileri sürdü.

Analistten BTC’de ATH Verileri

The Flow Horse takma adıyla bilinen kripto para analisti sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarında Bitcoin’in muhtemelen yükseliş trendinde kalacağını ve yakında önceki en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 doları aşacağını iddia etti. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bunu söylemek cesurca olabilir ama Bitcoin ATH’lere planladığınızdan daha hızlı gidiyor. Bu piyasa, önceki ATH ile buna karşılık gelen ayı piyasasının en düşük seviyeleri arasındaki orta noktanın üzerine çıktığı anda, bu sadece tek yönlü bir yolculuktur. Mantık basit, yolun yarısından fazlası orada. Sonuna kadar gidebilir.

Bitcoin’de Vadeli İşlemler

Analist aynı zamanda büyük birikimlere sahip bir yatırımcının Bitcoin’in yükselişini sürdüreceğine dair ifadeler kullanarak büyük bir long pozisyon açtığını da öne sürdü. Uzman isim potansiyel olarak piyasa değerine göre en iyi kripto para birimini göz önünde bulunduran egemen varlık fonları hakkındaki artan konuşmanın, yalnızca spot piyasa Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) beklenen onayıyla değil, BTC’nin gücüyle bir ilgisi olabileceğine inandığını vurguladı. Analist konu hakkında şunları söyledi:

Bitmex’te 200 milyon dolarlık BTC kaldıraçlı pozisyon açan kişi hala oldukça iyi durumda ve şu anda hiçbir risk altında değil. Yalnızca vadeli işlemlerde 20 milyon dolar arttı, marj koymak için gereken para hariç. Oldukça cesur aslında. ETF’den daha fazlası var mı? Egemen servet tartışmaları yeniden hızlanıyor.

Diğer bir zincir üstü analisti PlanB de yakın zamanda Bitcoin’in çoğu analistin tahmin ettiğinden çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına inandığını belirtmişti. PlanB, madencilerin ödülleri yarıya indirildiğinde BTC’nin halvingine dayalı uzun vadeli piyasa döngülerini tahmin etmeyi amaçlayan Bitcoin için stok-akış (S2F) modeline dayanarak, lider kriptonun yakında 60.000 dolara yükselebileceğini iddia etmişti.