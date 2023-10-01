  Analistten Kritik Bitcoin ve Ethereum Kıyası: “Önümüzdeki Yıllarda Buna Dikkat!”

Geçtiğimiz dönemlerde bir dizi doğru karar vermesiyle tanınan bir kıdemli kripto para analisti, uzun vadeli trend devam ettikçe Ethereum‘un (ETH) Bitcoin‘den (BTC) daha iyi performans göstermeye hazırlanıyor gibi göründüğünü öne sürdü.

“ETH/BTC Paritesine Dikkat!”

Dave the Wave takma adıyla bilinen uzman kripto para analisti sosyal medya platformu X’teki takipçilerine, Ethereum ve Bitcoin’in (ETH/BTC) daha düşük en yüksek ve en düşük en düşük değerleri gösterdiğini, ancak uzaklaştırma yapıldığında farklı bir resim oluştuğunu belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ETH/BTC: Kısa vadeli geriye dönük önyargılara karşı dikkatli olun. Bu durum öyle olmayana kadar bir dizi düşük yüksek seviye anlamına gelebilir. Daha uzun zaman dilimi, daha kısa olanı gölgede bırakır… Ve yakın geçmişteki fiyat hareketlerini basit bir şekilde tanımlamak yerine spekülasyonun konusu olan gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur… Geriye dönüp bakma önyargısına kapılanlar, gerçek spekülatörler değil, koltukta oturan eleştirmenler olma eğilimindedirler… Gerçekten de, böyle bir safçının hoşnutsuzluğuna sahip olabilirler…

Kripto Devlerinden Kritik Formasyon!

Çok yıllı bir zaman dilimine odaklanan kıdemli analist Dave the Wave, ETH/BTC paritesinin aslında büyük bir takoz modelinin sonuna yakın olabileceğini gösteriyor ve bu da önümüzdeki yılın başlarında yukarı yönlü bir kırılmaya işaret ediyor. Daha sonra Bitcoin’i ele alan analist volatiliteyi filtrelerken BTC’nin uzun vadeli piyasa döngüsünün yüksek ve düşük seviyelerini çizmeye çalışan kendi logaritmik büyüme eğrileri (LGC) versiyonunu kullanıyor.

LGC’ye göre Bitcoin’in en az on yıl daha hisse senedi endeksleri gibi geleneksel varlıklardan daha iyi performans gösterme yolunda ilerlediğini vurguladı. Analist son olarak açıklamalarında şunların altını çizdi: