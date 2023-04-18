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  •   Analistten İddialı Tahmin: Binance’teki Bu Altcoin Sert Yükselebilir!

Analistten İddialı Tahmin: Binance’teki Bu Altcoin Sert Yükselebilir!

Kripto para analisti InvestAnswers'ın anonim sunucusu, Ethereum'un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen ve en büyük kripto para borası Binance'de işlem gören popüler altcoin'in sert yükselebileceği şeklinde iddialı bir tahminde bulundu.
13:50
18 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti InvestAnswers’ın anonim sunucusu, Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana’nın (SOL) iki on-chain (zincir üstü) metriğin yükseliş sinyalleri verdiğine dikkat çekerek popüler altcoin’in sert yükselebileceği şeklinde iddialı bir tahminde bulundu.

Solana Ağının Kullanıcı Sayısının Patlamasını Bekliyor

InvestAnswers’ın anonim sunucusu son strateji oturumunda başta Binance olmak üzere birçok dev kripto para borsasında işlem gören Solana‘nın günlük aktif kullanıcı sayısını ve Blockchain üzerinde oluşturulan yeni cüzdan adreslerinin sayısı metriklerinin yakından takip ettiğini ve iki metriğin de önemli ataklar yaptığını belirtti.

Anonim kripto para analisti, SOL’un yedi günlük hareketli günlük aktif kullanıcı sayısı ortalamasının hafta sonu 235 bine kadar çıktığının ve yeni cüzdan adresi sayısının 115 bine yükseldiğini söyledi. Analiste göre Solana Blockchain‘i üzerinde görülen çeşitli güçlü aktiviteler Solana ağının kullanıcı sayısının adeta patlamak üzere olduğunu gösteriyor:

Bunun açıklaması nedir? Her şeyden önce, Solana Blockchain’i üzerinde gerçekleşen tüm derin uç aktiviteler nedeniyle günlük aktif kullanıcı sayısının patlamak üzere olduğu söylenebilir.

Hızla Artan Kullanıcı Sayısı ve SOL Fiyatı

InvestAnswers’ın anonim sunucusu ayrıca, ağın “can damarı” olarak nitelendirdiği Solana’nın artan kullanıcı sayısının SOL’un fiyatındaki önemli bir artışa hazırlandığını gösterdiğini belirtti. Analist, Solana’nın günlük aktif kullanıcı sayısı ve yeni cüzdan adresleri arasındaki oranın Ethereum’un yüzde 17,23’üne kıyasla yüzde 49,36 olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

SOL’un çok hızlı yükselmesini bekliyorum. Ben gerçekten daha yüksek olan orandan yana olmayı tercih ederim… Yüzde 17,23 yerine yüzde 49,36 olan tarafta olmayı tercih ederim çünkü her Blockchain kendi can damarına bağlıdır.

Solana ağının yerel varlığı SOL, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,16 yükselişle 25,19 dolardan işlem görüyor. Veriler, altcoin’in son 7 günde ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 11,65 ve yüzde 13,21 artırdığını gösteriyor.

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