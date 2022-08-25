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Analistten Çarpıcı Chiliz Yorumu: Bu Seviye Kırılırsa Ralli Gelebilir!

Analist Chiliz'in (CHZ) belirtilen seviyeyi kırması ile yeni bir ralli yaşayabileceğini belirterek ayrıca Bitcoin ve Dogecoin görüşlerini paylaştı!
01:00
25 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para analisti, piyasalarda yaşanan volatilitenin ortasında önde gelen üç kripto para birimi için çeşitli değerlendirmelerde bulundu. İşte uzman görüşü!

“Bitcoin’de Yükseliş Gelebilir”

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen uzman kripto para analisti Twitter üzerinden 181.600 takipçisine Bitcoin’in (BTC) 21.000 dolar seviyesinin hemen altında kısa vadeli bir dip oluşturduğunu belirtti. Kıdemli analist lider kripto para biriminin fiyatında %5 oranında bir yükseliş yaşanabileceğini ileri sürerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’de genel olarak hiçbir şey değişmedi, bence yaşanan düşüş kısa vadeli dip seviyesi. Kripto para biriminde 23.000 dolara veya daha yüksek seviyelere bir artış bekliyorum. Elbette daha düşük seviyeler mümkün, ancak 20.000 dolar gibi düşük bir fiyat seviyesinde yüksek zaman dilimi ile kapanış beklemiyorum.

Analist Bitcoin’in ardından piyasa değerine göre en büyük meme token olan Dogecoin’i (DOGE) ele aldı. Kıdemli analist, Dogecoin’in mevcut konumda üç ayın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 0.09 dolardan 0.058-0.077 dolar aralığına geçişinin ardından kripto para biriminde net bir yön duygusunun olmadığını öne sürdü. Uzman analist Twett’te şu ifadelere yer verdi:

Dogecoin’in grafikleri incelendiğinde, fiyat hareketinin kısa vadede net bir eğilimi yok. Bu konuda biraz hayal kırıklığına uğradım.

En Çok Kazananlardan Chiliz!

Altcoin Sherpa son olarak analizinde, spor taraftarlarının katılım platformu Socios. com’un yerel tokenı olan Chiliz’i (CHZ) incelemeye alıyor. Kripto para biriminin son 30 gün içinde üç haneli rakamlara ulaşmasının ardından mevcut seviyelerden yaklaşık %40 oranında artabileceğini belirterek şunları söyledi:

Chiliz’e yatırım yapan herkesi tebrik ederim, bu şekilde bir kazanç elde etmeyi isterdim. Kripto para birimi önünde bulunan direnci kırmayı başarırsa 0,33 dolara kadar ilerleyebilir. Ancak geçilmesi gereken çok fazla seviye var.

Yazı kaleme alındığında Chiliz 27 Temmuz tarihinde kaydedilen düşük seviyelerden biri olan 0.1020 dolar seviyesinden yaklaşık %133 oranında bir artışla 0.2459 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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