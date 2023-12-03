ALTCOIN

Analistten Bu İki Altcoinde Yükseliş Öngörüsü: “İki Token’da Yükseliş Zamanı!”

Özet

  • Analist Stacks (STX) adlı altcoin için pozisyon oluşturulduğu ve projenin merkezi olmayan finans, non-fungible token ve diğer uygulamaların Bitcoin ağı üzerine kurulmasını amaçladığı belirtildi.
  • STX'in yüksek zaman diliminde yükselen bir trend kazanmaya başladığı ve temel sinyallerin olumlu olduğu ifade etti.
  • Ayrıca analist Ordinals (ORDI) adlı başka bir altcoin için de yükseliş beklentisi olduğunu paylaştı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarının önde gelen analisti piyasaların güçlenmesiyle birlikte Bitcoin (BTC) ekosistemindeki iki altcoin için yükselişin devam edeceğini belirtti. İşte iki kripto para birimi hakkındaki kritik açıklamalar!

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Analistten Stacks Birikimi!ORDI’de Fiyat Artışı Eğilimi

Analistten Stacks Birikimi!

The Flow Horse takma adıyla bilinen kripto para analisti X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda takipçilerine Stacks’te (STX) bir pozisyon oluşturduğunu öne sürdü. Stacks, merkezi olmayan finansın (DeFi), non-fungible token (NFT) ve diğer merkezi olmayan uygulamaların Bitcoin ağı üzerine kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir projedir. Analist yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Ape most olarak da bilinen STX’te bir konum oluşturmaya başladım, sonrasında elimden geldiğince ölçeklendirmeye başladım. Yüksek zaman dilimi açısından bakıldığında trend yukarı doğru eğim kazanmaya başlıyor ve bazı temel sinyaller yeşil renkte yanıyor. Tüm önemli ses seviyeleri yeniden alınıyor. CB’deki (Coinbase) Spot CVD (kümülatif hacim deltası) yalnızca son iki haftadır yükselişte ve OI (açık pozisyon) iyi bir performans sergiledi. BTC ETF’lerin (borsa yatırım fonları) gelmesiyle birlikte piyasanın bunu yakında yeniden derecelendireceğini göreceğiz.

Yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde yaklaşık %5 oranında bir artışla 0,835 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ORDI’de Fiyat Artışı Eğilimi

Daha sonra The Flow Horse, Bitcoin’deki en küçük değer birimi olan her Satoshi’ye değer katmayı amaçlayan bir proje olan Ordinals’ta (ORDI) yükseliş beklediğini açıkladı. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

Bir şeyi mi kaçırıyorum yoksa teknik ve davranışsal açıdan bakıldığında ORDI’nin bu kadar uzun bir süre olduğu ortada mı? Bunda hile yok – FDV/MKT (piyasa kapitalizasyonuna karşı tamamen seyreltilmiş değer) oranı 1:1’dir. Tüm seviyelerin yeniden alınması sanki satmışsınız gibi de bilinir, çok erken sattınız ve yanıldınız.

Yazı kaleme alındığında ORDI 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre geçtiğimiz gün içerisinde %34 oranının üzerinde bir artışla 31,82 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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