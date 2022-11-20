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  •   Analistten Bu Altcoinde Düşüş Senaryosu: Yarısından Fazlasını Kaybedebilir!

Analistten Bu Altcoinde Düşüş Senaryosu: Yarısından Fazlasını Kaybedebilir!

Popüler bir kripto para analisti açıklamalarında bu altcoin yüzde 40 oranına varan değer kayıpları yaşanabileceğini öne sürdü!
01:52
20 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sam Bankman-Friend’in eski CEO’su olduğu FTX’in iflas etmesinin ardından kripto para topluluğunda derin düşüşler ve tartışmalar meydana geldi. Kıdemli bir analist yaşananlar sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dev Solana Satışı

Coin Bureau sunucusu kıdemli analist Guy, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) sıkı rakibi olan Solana’yı (SOL) ele alarak FTX krizinin geri kalan etkisinin fiyatında daha aşağı yönlü bir fiyat hareketine sebep olabileceğine dar uyarılarda bulundu. Coin Bureau sunucusu Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarda 2,17 milyon abonesine FTX kripto para borsasının çöküşünün Solana adına işleri zorlaştırdığını öne sürdü.

Bununla birlikte kıdemli kripto para analisti, gözetim altındaki kripto para borsası ve dijital varlık koruma fonu Alameda Research, etkilenen kullanıcılara ve alacaklılara geri ödeme yapmak için Ethereum rakibindeki varlıklarını elden çıkardığında, Solana’nın ciddi bir satış baskısı altına girebileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her halükarda, SOL’a olan talebin azaldığı açık ve bunun nedenini anlamak da kolay. Bazıları Solana’nın geleceğini sorgulamaya başladı. Ve bu büyük ölçüde FTX ve Alameda’nın alacaklılarını tazmin etme zamanı geldiğinde satmak zorunda kalacakları devasa miktardaki SOL’den kaynaklanıyor.

“Yüzde 40 Düşebilir”

Uzman isim Guy sonuç olarak Solana’nın, kripto para piyasasının muhtemelen henüz dibe vurmadığı gerçeği nedeniyle daha da düşebileceğini ileri sürdü. Coin Bureau sunucusu, uyguladığı teknik analize dayanarak Solana’nın mevcut seviyelerden yaklaşık %40 oranında düşebileceğini öne sürdü. Guy konu hakkında şunları söyledi:

Daha da kötüsü, kripto para ayı piyasasının dibi muhtemelen henüz başlamadı. Bu belirttiğim varlıklardan gelen satış baskısı olmasa bile SOL’un daha da düşeceği anlamına gelir. Uzun vadeli fiyat grafiği, SOL’un 8 dolara düşebileceğini gösteriyor. Bu oran diğer büyük altcoinlerdeki tahmini kayıp yüzdesi ile tutarlı olacak.

Solana son iki hafta içerisinde %50 oranından fazla düşüşle yazı kaleme alındığında 12,81 dolardan işlem görüyor.

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