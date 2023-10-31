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Analistten Bitcoin ve Ethereum’a Fiyat Tahmini: Kripto Devlerinde Nokta Hedef!

Özet

  • Kripto analisti Pentoshi, Ethereum'un mevcut değerinden %21'den fazla artabileceğini öne sürdü ve 2.200 doların üzerinde bir kapanışın yeni bir işlem aralığına girişi müjdeledi.
  • Analist ayrıca Ethereum'un Bitcoin'e karşı (ETH/BTC) talep bölgesine girdiğini belirtti ve BTC'nin 31.500-32.500 dolar aralığında kalması durumunda yükseliş eğiliminde kalacağını öngördü.
  • Pentoshi, yapay zeka altcoin'i Fetch.AI (FET) için kısa vadeli bir geri çekilme ve yatay hareketler öngörüyor
  • Piyasa etkisi: Pozitif
23:35
31 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC) 2021 yılı boğa piyasasının zirvesini doğru bir şekilde tespit eden analist, Ethereum‘un ETH) aniden yeni bir işlem aralığına girdikten sonra bir adım daha yukarı çıkmak için iyi bir konumda olduğunu öne sürdü.

ETH’da 2.200 Dolar Hedefi

Pentoshi takma adıyla bilinen kripto para analisti X üzerinden takipçilerine Ethereum’un mevcut değerinden %21’den fazla yükselebileceğini öne sürdü. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ETH: bu haftayı tekrar aralığın içinde kapatmak 2.200 dolara kapıları açıyor.

Grafiği ele alan analist, ETH’nin 1.796 ila 2.200 dolar arasındaki yeni işlem aralığının alt sınırını geçtiğine inanıyor. Analist ayrıca Ethereum’un Bitcoin’e karşı (ETH/BTC) önemli bir psikolojik seviyeye düzeldiğini, bunun da bir sıçramanın muhtemel olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

Ciddi derecede düşük performans göstermesine rağmen artık ETH/BTC oranında talep bölgesine girmeye başlıyor.

Analist aynı zamanda Bitcoin’e de ağırlık veriyor ve önemli bir fiyat aralığı destek olarak kaldığı sürece en iyi kripto para biriminin yükseliş eğiliminde kalacağını ön görerek şunları vurguladı:

BTC, 31.500-32.500 dolar alanının üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi gösterecek. Bu nedenle, geçersiz kılma niteliğinde bir sapma meydana gelmediği sürece yükseliş eğilimi göstermeye devam edeceğim.

Bitcoin’de Gelecek Tahmini

Analist ayrıca Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda 40.000 dolar seviyesinin üzerinde yükselmeye devam edebileceğine belirtti. BTC hakkındaki açıklamalarında hedefini vurgulayan analist şunları söyledi:

Önümüzdeki haftalarda 40.000 ila 42.000 dolar arasında bir rakam söz konusu.

Son olarak analist, yapay zeka (AI) altcoin Fetch.AI (FET) hakkındaki görüşünü güncelledi. 0,496 dolarlık en yüksek seviyeye doğru hareket etmeden önce bir konsolidasyon dönemi öngörerek açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

Özellikle bu kadar güçlü bir hareketten sonra, haritalanan daha büyük direnç ve desteğin orta aralığı olan bu alan etrafında muhtemelen biraz konsolidasyon yaşanacak. Bu nedenle, FET’te önceki aralığın tepesine çıkma girişimlerinden önce önümüzdeki birkaç gün içinde küçük bir geri çekilme ve bazı yatay hareketler bekliyorum.

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