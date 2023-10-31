Analistten Bitcoin ve Ethereum’a Fiyat Tahmini: Kripto Devlerinde Nokta Hedef!

Bitcoin (BTC) 2021 yılı boğa piyasasının zirvesini doğru bir şekilde tespit eden analist, Ethereum‘un ETH) aniden yeni bir işlem aralığına girdikten sonra bir adım daha yukarı çıkmak için iyi bir konumda olduğunu öne sürdü.

ETH’da 2.200 Dolar Hedefi

Pentoshi takma adıyla bilinen kripto para analisti X üzerinden takipçilerine Ethereum’un mevcut değerinden %21’den fazla yükselebileceğini öne sürdü. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ETH: bu haftayı tekrar aralığın içinde kapatmak 2.200 dolara kapıları açıyor.

Grafiği ele alan analist, ETH’nin 1.796 ila 2.200 dolar arasındaki yeni işlem aralığının alt sınırını geçtiğine inanıyor. Analist ayrıca Ethereum’un Bitcoin’e karşı (ETH/BTC) önemli bir psikolojik seviyeye düzeldiğini, bunun da bir sıçramanın muhtemel olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

Ciddi derecede düşük performans göstermesine rağmen artık ETH/BTC oranında talep bölgesine girmeye başlıyor.

Analist aynı zamanda Bitcoin’e de ağırlık veriyor ve önemli bir fiyat aralığı destek olarak kaldığı sürece en iyi kripto para biriminin yükseliş eğiliminde kalacağını ön görerek şunları vurguladı:

BTC, 31.500-32.500 dolar alanının üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi gösterecek. Bu nedenle, geçersiz kılma niteliğinde bir sapma meydana gelmediği sürece yükseliş eğilimi göstermeye devam edeceğim.

Bitcoin’de Gelecek Tahmini

Analist ayrıca Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda 40.000 dolar seviyesinin üzerinde yükselmeye devam edebileceğine belirtti. BTC hakkındaki açıklamalarında hedefini vurgulayan analist şunları söyledi:

Önümüzdeki haftalarda 40.000 ila 42.000 dolar arasında bir rakam söz konusu.

Son olarak analist, yapay zeka (AI) altcoin Fetch.AI (FET) hakkındaki görüşünü güncelledi. 0,496 dolarlık en yüksek seviyeye doğru hareket etmeden önce bir konsolidasyon dönemi öngörerek açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: