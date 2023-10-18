  Analistlere Göre Bitcoin Fiyatı Sene Sonu 50.000 Dolara Ulaşacak: Yükselişi Sağlayan İki Etken

2023 yılında kripto para piyasaları için oldukça heyecan verici gelişmeler yaşandı. Bir yanda büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen bankacılık krizi ve diğer yanda Amerika Birleşik Devletler’inde gündemi meşgul eden spot BTC borsa yatırım fonu (ETF) onayına ilişkin umutlar yer aldı. Bitcoin ise tüm bunların karşısında bu yıl %70’in üzerinde artış gösterdi. Peki Bitcoin 2023 yılının geri kalanında yükselişine devam edecek mi? Birlikte inceliyoruz.

2020 Yükselişi İçin Tek Engel: Fed

Bitcoin grafiklerinde ortaya çıkan piyasa trendi, 2017 ile 2020 yılları arasında yaşanan fiyat hareketine çok benziyor. Bu nedenle popüler Bitcoin analisti Stockmoney Lizards, olası bir ralli için önemli bir kırılıma (yeşil alan) işaret etti ve bu durum tekrar yaşanabileceğini hatırlattı.

2020 yılında yaşanan kırılma, Kasım 2021’de Bitcoin’in 69.000 dolarlık rekor seviyesine ulaşmasından önce gerçekleşmişti. Eğer önümüzdeki süreçte benzer bir kırılım gerçekleşirse analiste göre Bitcoin fiyatı yıl sonuna kadar 45.000 ile 50.000 dolar arasında yükselebilir.

Ancak Bitcoin’in 2020’deki fiyat rallisinden farklı olarak gelişen bir süreç var. ABD Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararları özellikle Bitcoin gibi riskli yatırım varlıkları için olumsuz bir ortam yaratıyor. Bitcoin fiyatı, Federal Rezerv’in bilançosunun zirveye ulaştığı Nisan 2022’den bu yana %40 düştü.

Madencilerin İstikrarı BTC Fiyatını Yükseltecek

Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan finansal hizmetler şirketi Standard Chartered’a göre Bitcoin’in fiyatı yıl sonuna kadar 50.000 dolara ulaşacak. Şirketin küresel araştırma müdürü ve baş stratejisti Geoff Kendrick, madencilerin artan karlılığının Bitcoin satma ihtiyaçlarını azaltacağını ve bu durumun piyasalarda potansiyel artan talebe karşı daha düşük bir arza yol açacağını savunuyor:

“Çıkarılan Bitcoin başına madenci karlılığının artması nakit girişlerini sürdürürken daha az satış yapabilecekleri, net BTC arzını azaltacakları ve BTC fiyatlarını yükseltecekleri anlamına geliyor.”

İlginç bir şekilde madenciler tarafından tutulan Bitcoin sayısı Mayıs 2023’ye yaşanan Ordinals furyası ile arttı. Yaşanan bu çılgınlıktan beri bu sayıda ciddi bir istikrar söz konusu ve bu durum Bitcoin fiyatı için önemli bir etken.